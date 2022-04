Lavrov: Ukrainassa toteutettavan erikoisoperaation seuraava vaihe on alkanut

Venäjän ulkoministeri muistutti, että Itä-Ukrainan operaation tavoitteena on ”Donetskin ja Luhanskin tasavaltojen täydellinen vapauttaminen”.

Seuraava vaihe Ukrainassa toteutettavassa erityisessä sotilasoperaatiossa, jonka tavoitteena on Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen täydellinen vapauttaminen, on alkanut. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tämän India Todayn haastattelussa tiistaina.

”Itä-Ukrainan operaatio tähtää, kuten alusta alkaen on ilmoitettu, Donetskin ja Luhanskin tasavaltojen täydelliseen vapauttamiseen”, Lavrov sanoi. “Tämä operaatio jatkuu, sen seuraava vaihe on alkamassa, ja uskon, että tämä on tärkeä hetki”, hän lisäsi.

Kysyttäessä Moskva-risteilijän menetyksestä ulkoministeri sanoi: ”Tämä on puolustusministeriön asia. He ovat selittäneet, mitä tapahtui. En voi lisätä siihen mitään”.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti 24. helmikuuta erityisestä sotilasoperaatiosta Ukrainassa vastauksena Donbassin tasavaltojen johtajien avunpyyntöön. Hän korosti, että “Moskovan suunnitelmiin ei kuulu Ukrainan alueiden miehittäminen, vaan tavoitteena on maan demilitarisointi ja denationalisointi.” Venäjän puolustusministeriön mukaan “Venäjän armeija ei iske kaupunkeihin, vaan ainoastaan lamauttaa sotilaallisen infrastruktuurin, joten siviiliväestö ei ole uhattuna”.

