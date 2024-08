Maahanmuuttaja puukotti 11-vuotiasta tyttöä Lontoon keskustassa

Tiistaina Romanian kansalainen Ioan Pintaru saapui Westminsterin tuomaristuomioistuimeen syytettynä murhayrityksestä ja veitsen hallussapidosta. Hän puukotti 11-vuotiasta uhriaan kahdeksan kertaa ja lapsi sai vammoja kasvoihin, olkapäähän, ranteeseen ja kaulaan.

Yleisön väliintulo esti lisävammat ja tytön mahdollisen murhan. Tyttö sai vakavia mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Tytön 34-vuotias äiti välttyi vammoilta.

32-vuotias Pintaru näyttää valinneen tytön sattumanvaraisesti. Syyte luettiin hänelle tulkin välityksellä 10 minuutin mittaisen oikeuskäsittelyn aikana.

Romanialainen määrättiin tutkintavankeuteen, ja hän saapuu seuraavan kerran oikeuteen 10. syyskuuta. Miehellä on Manchesterissa asuva nelivuotias lapsi, mutta hän on itse koditon.

Käräjätuomari Michael Snow kuvaili tapausta ”satunnaiseksi hyökkäykseksi lasta vastaan” ja sanoi, että tyttö tarvitsee plastiikkakirurgiaa.

Poliisin mukaan hyökkäys ”ei liittynyt terrorismiin”, eivätkä tekijä ja uhri tunteneet toisiaan aiemmin.

