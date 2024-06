Mannheimissa puukotettiin taas – AfD:n ehdokkaan Heinrich Kochin kimppuun hyökättiin – katso video

Taas Mannheimissa puukotus viikon sisällä. AfD-poliitikko saa kiinni julistevandaalin itse teosta ja häirikkö tarttuukin veitseen. 62-vuotias Heinrich Koch joutuu sairaalaan haavojen vuoksi. Tekijä pidätetään. Rikos näkyy videolla.

In diesem Video soll der Angriff auf Heinrich Koch, den AfD-Politiker, in Mannheim zu sehen sein. #mannheim #afd pic.twitter.com/nWrUVHxT4w — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) June 5, 2024

Poliisi ilmoitti keskiviikkona puoliltapäivin: ”Tiistai-iltana kello 22.30 pidätettiin 25-vuotias epäilty Mannheimin Schwabenheimerstraße-kadulla. Hänen väitettiin vahingoittaneen ja varastaneen useita vaalijulisteita Relaisstraße-kadulla.” Tiedote jatkuu: ”AfD:n poliitikko, joka oli myös saanut tietää tapahtuneesta, lähti epäillyn perään ja kohtasi hänet. Tämän jälkeen 25-vuotiaan epäillyn väitetään haavoittaneen AfD-poliitikkoa mattoveitsellä.” Mies pidätettiin pian rikoksen jälkeen.

Tekijän sanotaan olevan ”mielisairas”

Poliisi väitti, että pidätyksen aikana oli ilmennyt ”selkeitä viitteitä mielisairaudesta”. Poliisin tiedottaja ei osannut selittää JF:lle, miksi näin oli. ”Pidätysmääräystä emme tietenkään anna me, vaan lääkäri, joka tarkistaa henkilön pidätyskelpoisuuden.” Hän on nyt ”psykiatrisessa sairaalassa”. Väitetään, ettei ole todisteita siitä, ettei mies olisi tunnistanut AfD-poliitikkoa. Kaupungissa on kuitenkin lukuisia vaalijulisteita, joissa on AfD-poliitikko Kochin kuva.

Hyökkäys tapahtui kello 22.45 Relaisstraße-kadulla lähellä toriaukiota, jossa afganistanilainen mies teki perjantaina veitsihyökkäyksen kuutta kansalaisjärjestö Pax Europan jäsentä, muun muassa Michael Stürzenbergeriä, vastaan ja murhasi poliisi Rouven L:n.

AfD Mannheim kuvailee tekijöitä vasemmistolaisiksi ääriaineksiksi

Koch, jonka pääammatti on teollisuusinsinööri, oli piirijärjestönsä mukaan havainnut myöhemmän puukottajan repivän AfD:n julisteita. Kun hän lähestyi tätä asiasta, tämän kerrotaan puukottaneen häntä. Mannheimin poliisi vahvisti virallisesti vasta aamulla, että kyseessä oli poliisioperaatio. He halusivat julkaista lisätietoja aamulla.

AfD puhui vasemmistolaisen ääriainesten tekemästä hyökkäyksestä. Baden-Württembergin AfD:n kansanedustaja Markus Frohnmaier kertoi JF:lle, että hänen tietojensa mukaan AfD:n ehdokkaan kimppuun oli hyökätty mattoveitsellä ja hän oli haavoittunut vatsaan ja todennäköisesti myös kasvoihin. Hän on sairaalassa ja hengissä. Frohnmaier oli järkyttynyt loukkauksesta. ”Tämä johtuu myös AfD:tä vastaan suunnatusta henkisestä mobilisaatiosta, joka on johtanut siihen, että puolueemme on jatkuvasti asetettu demokraattisen konsensuksen ulkopuolelle. Tämä sitten rohkaisee väkivallan tekijöitä ryhtymään toimiin AfD-poliitikkoja vastaan.”

Juuri viime perjantaina kaupungissa kuoli poliisi hylätyn afganistanilaisen turvapaikanhakijan hyökkäyksessä. Hyökkäyksen kohteena oli tunnettu islam-kriitikko Michael Stürzenberger, joka myös loukkaantui iskussa vakavasti. AfD:n sunnuntaisen vigilian aikana äärivasemmistolainen Antifa yritti rynnätä kaupungin torille ja hyökätä AfD:n kannattajien kimppuun. Poliisi pystyi kuitenkin estämään tämän.

AfD:n johto järkyttynyt

AfD:n puolue- ja eduskuntaryhmän johtaja Alice Weidel ilmaisi JF:lle järkyttyneisyytensä: ”Kyseessä on järkyttävä teko, joka tyrmistyttää. Toivotan Kochille pikaista paranemista ja että hän toipuu nopeasti tästä iskusta.”

Myös AfD:n puoluejohtaja Tino Chrupalla ilmaisi tyrmistyksensä. ”Mannheimissa paikalliskokousehdokkaamme Heinrich Koch haavoittui veitsellä, kun hän kohtasi julisteiden vandalisoijat. Jäsenemme ja edustajamme ovat poliittisen väkivallan ja tuhoamisen yleisimpiä uhreja”, poliitikko kirjoitti X:ssä.

