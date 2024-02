Mies haki 14-vuotiaat tytöt sijoituspaikasta ja raiskasi kaulasta kuristaen – tuomittiin 13 vuoden vankeuteen

Käräjäoikeuden mukaan mies haki uhrit sijoituspaikasta, vei kotiinsa ja raiskasi. Toisen tytöistä mies raiskasi useita kertoja.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi torstaina miehen 13 vuoden vankeusrangaistukseen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Käräjäoikeus luki Eero Ilmari Pajalan syyksi lukuisia törkeitä lapsenraiskauksia sekä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittämisen. 13 vuoden vankeuden lisäksi hänet tuomittiin maksamaan uhreilleen korvauksia yhteensä 46 500 euroa.

Rikokset tapahtuivat viime vuoden aikana. Oikeuden mukaan tekoaikaan 24-vuotias mies oli ollut lukuisia kertoja sukupuoliyhteydessä 14-vuotiaan tytön kanssa.

Useimmilla kerroilla mies oli oikeuden mukaan kuristanut tyttöä käsin kaulasta niin, että tämä oli menettänyt tajuntansa. Yhden kerran kuristaminen oli tapahtunut vyöllä.

Tämän lisäksi mies oli oikeuden mukaan myös piirtänyt ja kirjoittanut uhrin kehoon halventavia kuvia ja kirjoituksia sekä viiltänyt uhria.

Raakaa väkivaltaa

Käräjäoikeuden mukaan mies tutustui tyttöön netissä nuorten käyttämässä sovelluksessa, jota ei nimetä oikeuden antamassa julkisessa selosteessa.

Alkuun mies haki tytön tapaamisiin tämän kodin läheltä autollaan. Myöhemmin tyttö sijoitettiin kodin ulkopuolelle.

Oikeuden mukaan mies haki tytön ja tämän kaverin autolla sijoituspaikasta, vei heidät asunnolleen ja oli molempien kanssa sukupuoliyhteydessä samalla kaulasta kuristaen.

– Lapsenraiskauksissa on käytetty vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa ja ne on tehty erityisen raa’alla, julmalla ja nöyryyttävällä tavalla. Rikoksilla on lisäksi aiheutettu erityisen tuntuvaa henkistä ja ruumiillista kärsimystä asianomistajalle tekotapa ja teko-olosuhteet huomioon ottaen, oikeuden selosteessa sanotaan.

Oikeuden mukaan mies myönsi pääosin toimineensa syytteissä kuvatulla tavalla, mutta kiisti tekojen olleen törkeitä.

