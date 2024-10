Monikulttuurisen Lontoon sairaaloissa kielitaidottomat potilaat siirretään lääkärin vastaanotolla jonon ohi

Lontoolaiset sairaalat asettavat etusijalle potilaat, jotka eivät puhu englantia, ja lähettävät englantia äidinkielenään puhuvat jonon hännille, ilmenee raportista.

Daily Mail on Sunday -lehden mukaan Englannin kansallisen terveyspalvelun Imperial College Healthcare NHS Trust, jonka alaisuuteen kuuluu viisi sairaalaa Luoteis-Lontoossa, on alkanut työntää tulkkeja tarvitsevia potilaita jonon kärkeen.

Toimintatavan tarkoituksena on oletettavasti vähentää tulkkien kustannuksia vähentämällä työtuntien määrää. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että englanninkieliset ohitetaan tarkoituksella.

Käytäntöä sovelletaan tiettävästi jopa klinikoilla, joilla on käytössä jonotusjärjestelmä, jonka avulla potilaiden hoitojärjestys määräytyy.

Eräs potilas kertoi MoS:lle: ”Kyseessä on klinikka, joten siellä joutuu jonottamaan jonkin aikaa. Mutta kun jonossa takanani oleva henkilö päästettiin lääkärin vastaanotolle ennen minua, kysyin vastaanotosta, miksi. Minulle kerrottiin, että tulkkien kanssa matkustavat potilaat asetetaan etusijalle, koska he eivät voi odottaa tuntia kauempaa.”

Lontoossa, josta on tullut englantilaisten vähemmistökaupunki, on eniten maahanmuuttajia kaikista Britannian alueista. Yli 40 prosenttia sen asukkaista on ulkomaalaisia.

Lähde: Breitbart