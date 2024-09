Nato avaa oven pitkän kantaman ohjuksille Venäjää vastaan – Putin: ”Sitten alkaa sota teitä vastaan”

Presidentti Volodymyr Zelenskyin johtama Ukraina on jo pitkään vedonnut Nato-maihin, jotta ne saisivat käyttöönsä pitkän kantaman ohjuksiaan ja käyttäisivät niitä vapaasti myös syvällä Venäjän sisällä olevia kohteita vastaan.

Perjantaina Valkoisen talon lehdistösihteeri John Kirby kommentoi Joe Bidenin ja Keir Starmerin tapaamista sanomalla, että Ukrainalle ei ole tällä hetkellä mahdollista antaa vihreää valoa käyttää Yhdysvaltojen pitkän kantaman ohjuksia Venäjällä sijaitsevia kohteita vastaan. Brittiläiset Storm Shadow -ohjukset sisältävät yhdysvaltalaisia komponentteja, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen on hyväksyttävä ne ennen kuin Ukraina saa vihreää valoa.

Samaan aikaan Yhdysvallat tutkii mahdollisuuksia lieventää näitä pitkän kantaman ohjuksia koskevia rajoituksia, ja Bidenin ja Starmerin tapaaminen olisi joidenkin tarkkailijoiden mukaan tulkittava siten, että maat ovat siirtymässä lähemmäs poliittista muutosta tässä asiassa.

BREAKING: Prime minister Keir Starmer and President Joe Biden meet in Washington for intensive talks on Ukraine war. https://t.co/PAiZ4D1jU3

Kanadan pääministeri Justin Trudeau puolestaan on jo vakuuttunut siitä, että hyökkäys Venäjällä sijaitseviin kohteisiin on oikea tapa toimia. Perjantaina Trudeau sanoi, että Kanada tukee täysin sitä, että Ukraina käyttää näitä pitkän kantaman ohjuksia Venäjää vastaan.

Trudeaun mukaan Putin yrittää ”horjuttaa syvällisesti kansainväliseen sääntöihin perustuvaa järjestystä” ja tämä on pysäytettävä.

”Siksi Kanada ja muut ovat yksiselitteisesti sitä mieltä, että Ukrainan on voitettava tämä sota Venäjää vastaan.”

Perjantaina myös Saksan liittokansleri Olaf Scholz kommentoi raportteja, joiden mukaan Nato-maat avaavat oven pitkän kantaman ohjuksille syvällä Venäjällä sijaitsevia kohteita vastaan. Scholzin viesti on kuitenkin kristallinkirkas – Ukraina ei saa saksalaisia pitkän kantaman ohjuksia.

Saksan mukaan tällainen asetoimitus – ja suurempi vapaus käyttää ohjuksia Venäjällä sijaitsevia kohteita vastaan – voisi merkitä jopa sotaa Venäjän ja Saksan välillä.

”Saksa on tehnyt selkeän päätöksen siitä, mitä teemme ja mitä emme tee. Tämä päätös ei muutu”, Scholz sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo pitkään syyttänyt länsimaita osallisuudesta Ukrainan sotaan – ei ainoastaan toimittamalla aseita vaan myös antamalla satelliiteista tietoja Ukrainan armeijalle. Lisäksi tarjoamalla tietoa, jota tarvitaan Naton asejärjestelmien laukaisemiseen venäläisiä kohteita vastaan.

Torstaina Putin kommentoi aiemmin tällä viikolla kansainväliselle medialle vuotanutta uutta tietoa, jonka mukaan Ukraina voisi pian saada vihreää valoa näille pitkän kantaman ohjuksille Venäjän kohteita vastaan. Putinin mukaan tällaiset hyökkäykset merkitsisivät sitä, että Nato julistaisi silloin sodan Venäjälle.

”Se muuttaisi konfliktin luonnetta merkittävästi”, Putin sanoi.

”Se tarkoittaisi, että Nato-maat, Yhdysvallat ja Euroopan maat olisivat sodassa Venäjää vastaan”, Putin huomautti.

BREAKING:

🇷🇺 Putin on the potential use of NATO Long-range weapons against Russia:

”If they do that, NATO is officially at war with Russia ”

”This would mean that NATO countries, the United States, and European nations are at war with Russia. And if that is the case,… pic.twitter.com/VqJ0h8JSYr

— Megatron (@Megatron_ron) September 12, 2024