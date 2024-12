Nato-päällikön kehotus eurooppalaisille: Aika valmistautua henkisesti sotaan

EU-maiden kansoille osoitettu kehotus esitettiin – yllättävien reaktioiden saattelemana – Carnegie Endowment for International Peace -järjestön rauhankokouksessa Brysselissä, ja se oli suunnattu Venäjälle ja Vladimir Putinille, joka Nato-päällikön mukaan ”yrittää murskata vapautemme ja elämäntapamme”.

Rutten mukaan ”Venäjä ei ole ainoastaan sodassa Ukrainassa, vaan se harjoittaa myös koordinoituja ja kiihdytettyjä vihamielisiä toimia liittolaismaita vastaan tarkoituksenaan horjuttaa yhteiskuntiemme vakautta – hybridisodankäyntiä Eurooppaa vastaan, jossa Putin ohittaa Naton perinteisen puolustuksen ja työntää rintamalinjan etuovillemme ja koteihimme”.

We can prevent the next big war on #NATO territory and preserve our way of life.

This requires us all to be faster and fiercer.

It is time to shift to a wartime mindset.

And turbo-charge our defence production and defence spending. pic.twitter.com/J0ZF0LrbVs

— Mark Rutte (@SecGenNATO) December 12, 2024