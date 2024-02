Nato: Valmistautukaa vuosikymmenen sotaan Venäjän kanssa

Saksalaisen Welt-sanomalehden haastattelussa norjalainen toteaa, että Venäjä ”suuntaa koko taloutensa sotaan” ja vieläpä pitkittyneeseen sotaan.

”Koska Venäjä sopeuttaa koko taloutensa sotaan, meidän on tehtävä enemmän turvallisuutemme eteen”, Stoltenberg sanoi Weltille.

Stoltenbergin mukaan Nato ei tavoittele sotaa Venäjää vastaan, mutta hän väittää, että presidentti Vladimir Putin on se, joka todennäköisesti hyökkää useampaan maahan Ukrainan sodan jälkeen.

”Jos Putin voittaa Ukrainassa, ei ole mitään takeita siitä, etteikö Venäjän aggressio leviäisi muihin maihin. Pelote toimii vain, jos se on uskottava”, Nato-johtaja sanoi.

”Meidän on kuitenkin valmistauduttava mahdolliseen vastakkainasetteluun, joka voi kestää vuosikymmeniä.”

Stoltenberg sanoi, että Nato-maiden on sekä tuettava Ukrainaa asetoimituksilla että investoitava omiin sotilaallisiin voimavaroihinsa. Nato-johtaja haluaa muun muassa, että Euroopan aseteollisuus lisää tuotantoa.

Vaikka Nato varoittaa, että Putin todennäköisesti hyökkää Nato-maihin, Venäjän presidentti itse väittää, että tämä on ”täysin poissuljettu asia”.

Aiemmin viime viikolla yhdysvaltalainen toimittaja Tucker Carlson haastatteli Putinia ja kysyi, onko olemassa skenaario, jossa Venäjä hyökkää esimerkiksi Puolaan tai Latviaan.

”Tällaisia skenaarioita on vain yksi. Jos Puola hyökkää Venäjää vastaan. Miksi? Koska Puola ei kiinnosta meitä. Latvia eikä mikään muukaan maa. Miksi tekisimme niin? Se ei yksinkertaisesti kiinnosta meitä. Se on pelkkää pelottelua”, Putin vakuutteli yleisölle.

Tucker asks Putin about the widely referenced threat of Russian expansionist behavior:

Tucker: Can you imagine a scenario where you send Russian troops to Poland?

Putin: Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere… pic.twitter.com/RqO5vZBCR0

— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 9, 2024