Norjasta varastettu arvoauto rajavartioston haaviin

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö epäilee Venäjän ja Norjan kaksoiskansalaista törkeästä kätkemisrikoksesta.

Rikosepäily paljastui Vaalimaan rajanylityspaikalla 1.4.2022, kun venäläisnorjalainen mies esitti maastalähtötarkastuksen yhteydessä kuljettamansa Toyota Land Cruiser -henkilöauton venäläisen rekisteriotteen rajatarkastajille. Tarkastuksessa auton identiteettitiedot poikkesivat rekisteriotteessa olevista tiedoista ja niiden perusteella löytyi Venäjälle menossa olevasta autosta voimassa oleva etsintäkuulutus. Miehen kuljettama auto otettiin takavarikkoon.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön suorittaman esitutkinnan perusteella voidaan epäillä, että venäläisnorjalainen mies oli poistanut Venäjällä omistamansa Toyotan rekisteristä joulukuussa 2021 ja vienyt auton Norjaan. Norjasta oli varastettu maaliskuussa 2022 vastaavan kaltainen Toyota Land Cruiser, johon oli kiinnitetty rekisteristä poistetut Venäjän rekisterikilvet. Venäläisnorjalainen mies saapui edellisenä päivänä toisella autolla Venäjältä Suomeen ja nouti Norjasta Turkuun tuodun Toyotan itselleen edelleen Venäjälle vietäväksi. Esitutkinnan perusteella miehen tarkoitus oli hyväksikäyttää rekisteristä poistetun Toyotan identiteettiä sekä Suomen että Venäjän rajatarkastuksissa.

Rikoksen kohteena olevan Toyota Land Cruiser -henkilöauton hinta Suomessa on noin 50 000 euroa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä Norjan viranomaisten kanssa. Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kaksi henkilöä, joista toinen on henkilöauton kuljettajana toiminut venäläisnorjalainen mies. Toinen vangittu on vapautettu huhtikuussa. Rikosepäilyn esitutkinta on valmistunut ja se on siirretty Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten.