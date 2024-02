Oksentelu Uplannin Väsbyssä herätti pelkoa venäläisten kemiallisten aseiden hyökkäyksestä

Neljä ihmistä vietiin keskiviikkoaamuna sairaalaan sen jälkeen, kun he olivat oksentaneet ja tunteneet olonsa huonovointiseksi rappukäytävässä Uplannin Väsbyssä. Tämä herätti spekulaatioita siitä, että Venäjä olisi asian takana.

Keskiviikkoaamuna kello kymmenen aikaan pelastuspalvelut hälytettiin Uplannin Väsbyssä Hasselgatanilla sijaitsevan asuinrakennuksen rappukäytävään. Isä ja hänen kaksi lastaan olivat yhtäkkiä alkaneet tuntea huonovointisuutta ja oksentaneet rappukäytävässä.

Pian tämän jälkeen porraskäytävään astui neljäs mies, joka myös oksensi. Kaikki neljä voivat paremmin, kun he tulivat taas ulos raittiiseen ilmaan.

Nelikko vietiin hoitoon Solnassa sijaitsevaan Karoliiniseen sairaalaan. Tapaus ja se, mikä sen saattoi aiheuttaa, herätti nopeasti spekulaatioita sosiaalisessa mediassa.

Yksi mielikuvituksellisimmista hypoteeseista on, että Venäjä ”testaa” kemiallisia aseita Ruotsin väestöön. Tämän hypoteesin on esittänyt muun muassa vasemmistopappi Kent Wisti, joka on tunnettu mediapersoona.

Noin kello 15.30 iltapäivällä sairaala kuitenkin ilmoitti, että kyseessä oli suhteellisen vähäinen sairaustapaus. Poliisi ei epäile rikosta.

”Potilaita on hoidettu Karoliinisessa yliopistollisessa sairaalassa, mutta he ovat poistuneet sairaalasta”, kertoo sairaalan lehdistösihteeri Anton Andersson Samnyttille.

Sairaala ei kommentoi neljän potilaan sairastaman oksennustaudin luonnetta.

Lähde: Samnytt