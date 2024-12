Poliisimurhilla vihjaileva äärivasemmistoryhmä jakaa mellakointivinkkejä Helsinki ilman natseja-osallistujille

Äärivasemmisto jakaa avoimesti mellakointivinkkejä kannattajilleen Instagramissa ennen perjantain laitonta Helsinki ilman natseja-tapahtumaa. Vinkkien jakajana on ryhmä, jonka tililtä löytyy kokoelmavideoita useista vandalismeista ja muusta rikollisesta toiminnasta. Helsinki ilman natseja-tapahtumaa järjestävä Varisverkosto jakoi vinkkipäivityksen tarinoissaan, mikä tarkoittaa, että tapahtuman järjestäjät seisovat mellakoinnin takana.

Ryhmän mukaan mielenosoitus tulee olemaan ”hektinen” ja että kengissä kannattaa olla pitoa, ”jos joutuu juoksemaan” (poliisia karkuun). Ryhmä myös ohjeistaa laittamaan puhelimen biometriseen tilaan ja kiinni, jotta poliisin on myöhemmin hankalampi selvittää pakkokeinojen avulla puhelimen liikkeitä mellakoinnin aikana.

Mielenosoittajia suositellaan olemaan kuvaamatta, jotta heidän rikoksistaan ei jäisi todistusaineistoa. Myös putkabussiin on jo varauduttu; sielläkin suositellaan olemaan kuvaamatta ketään. Poliisin kiinniotoilta ryhmä suosittelee välttymään pitämällä tiukasti kaverista kiinni, jos poliisi yrittää pidättää.

On sanomattakin selvää, että ohjeistukset on annettu eteenpäin siksi, että äärivasemmiston laittoman tapahtuman järjestäjät suunnittelevat lähtökohtaisesti mellakointia.

Poliisimurhilla vihjailevan ryhmän jäsenet poseeraavat puukkojen kanssa Instagram-julkaisussaan.

Ryhmä myös vihjailee yhdellä videollaan poliisien ampumisella. Video on kokoelma ryhmän toiminnasta, joka sisältää laittomuuksia, kuten vandalismia. Videon alussa kuvataan poliisia ja siihen on muokattu päälle konekiväärin ääntä. Vihjaus on selvä: Helsinki ilman natseja-tapahtuman järjestäjien tukema ryhmä haluaisi murhata poliiseja.

Myös Kansan Uutisten toimittaja ohjeistaa mellakointiin

Vasemmistoliiton puoluelehti Kansan Uutisten videotoimittaja, tamperelaisanarkisti Dimitri Ollikainen on myös kommentoinut päivitystä ohjeistamalla, miten poliisia huijata kiertämällä aluetta aloittamalla kissa-hiiri-leikin poliisien kanssa.

Ollikainen ohjeistaa, että tällaisessa tilanteessa kannattaa näyttää mahdollisimman paljon ”random ohikulkijoilta” sekä 612-mielenosoittajilta. Ohjeistuksella haetaan takaa sitä, että HIN-mellakoijat pääsisivät suoraan kontaktiin 612-kulkueen osallistujien kanssa jättäen poliisin taakseen.

Ollikainen on itse osallistunut poliittisiin yhteenottoihin Tampereella Soldiers of Odin-järjestön tapahtumaa vastaan vuonna 2019. Hän kuvasi tapahtumat itse. Video päätyi lopulta kokonaisuudessaan poliisin haltuun. Nykyään hän tekee Vasemmistoliiton puoluelehdelle videojournalismia.