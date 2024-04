Poliisipäällikön ratkaisu väkivaltaepidemiaan: ”Etiikka ja moraali kouluihin”

Kun 39-vuotias Mikael murhattiin tällä viikolla 12-vuotiaan poikansa silmien edessä, Ruotsissakin kuullaan tavanomaista latteuksien ja sanahelinän virtaa, jonka tarkoituksena on vain antaa monikulttuurisen yhteiskunnan vahvistua. Jopa ehdotetut toimenpiteet ovat yhtä kliseisiä kuin naiiveja.

Kun NOA:n (National Operations Department) -poliisipäällikkö Carin Götblad oli torstaina vieraana TV4 Nyhetsmorgonissa, hän mainitsi murhatun isän, joka maksoi hengellään siitä, että hän oli kertonut jengistä.

”Se on kauheaa, meillä on tilanne, jossa on paljon aseita liikkeellä. On niin paljon nuoria, jotka kantavat aseita”, hän sanoi.

Yhä väkivaltaisemman trendin torjumiseksi Götblad haluaa yhteiskunnan ottavan enemmän vastuuta ja uskoo, että ”etiikan ja moraalin opettaminen kouluissa” auttaisi.

”Emme ole tottuneet siihen, eikä meidän myöskään pitäisi, mutta se on normalisoitumassa. Me poliisit teemme kaikkemme, mutta se ei riitä, vaan yhteiskunnan on ryhdistäydyttävä. Mielestäni eettisyys ja moraali pitäisi ottaa esille kouluissa.”

Alkujaan Ruotsin poliisi kielsi, ettei mitään rikollisia maahanmuuttajajengejä ole. Tämä narratiivi ei ole enää toivotulla tavalla uponnut ruotsalaisiin, niin nyt kuullaan vain latteuksia ja annetaan rikollisjengien ampumamurhien ja pommi-iskujen ”normalisoitua”, koska ”kaikki on tehty, ja se ei vaan riitä”.

Lähde: Samnytt