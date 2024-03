Poronlihasta kymmenen kertaa kalliimpaa kuin häränfileestä

Japanilaiset ovat pitkään olleet kiinnostuneita Pohjoismaista, ja Arktiksesta yleisesti. Poronsarven uskotaan Aasiassa parantavan miesten potenssia, ja revontulten naisten hedelmällisyyttä. Myös suomalainen musiikki sekä Muumit ovat suosittuja Japanissa.

Ruijassa toimiva poronlihaa myyvä yhtiö Finnmarks Rein aikoo käyttää japanilaisten Pohjola-innostusta poronlihan myyntiin- ja kalliilla.

”Japanilaisilla on sana ichiban, joka merkitsee parhaista parhainta ja siihen aiomme iskeä”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Are Figved.

Hän arvioi poronlihan voivan olla Japanissa kalliimpaa, kuin 50% rasvaa sisältävä Wagyu-häränfile, joka maksaa noin 400 euroa kilolta. Figvedin mukaan poronlihan kilohinta voisi Japanissa olla jopa 500 euroa.

Tavallinen häränfile maksaa noin 50 euroa kilo.

”Meidän ei pidä olla halvempia, kuin Wagyu, vaan mieluummin kalliimpia”, sanoo Are Figved. ”Toivottavasti vienti alkaa ensi vuonna, ja tokiolaiset jonottavat poronlihaa”.

Finnmarks Rein on jo neljä vuotta valmistellut poronlihan vientiä Japaniin. Enää puuttuu vientilupa.

Norjan maatalousministeri Geir Pollestad toppuuttelee Figvedin vientihanketta.

”Vienti ulkomaille on hieno juttu, mutta pääosan poronlihasta pitäisi jatkossakin olla ruokaa norjalaisille”, ministeri Pollestad kommentoi.

Johtaja Are Figved ei ole varma, riittävätkö Norjan porot suurisuuntaiseen vientikauppaan Kauko-itään. Tasapaino Norjan markkinoitten ja Japaniin viennin välillä on kysymysmerkki.

Norja, Ruotsi ja Venäjä ovat maailman suurimmat poronlihan tuottajat. Norja saattaa joutua tuomaan poroja, viedäkseen niitten lihaa Japaniin.

”Mietimme sitä, sitten kun se on ajankohtaista”, Figved kuittaa.

Myös saamelaisen ruuan yhdistys Slow Food Sapmi aprikoi vientiä. Puheenjohtaja Per-Erik Kuoljok pitää ajatusta viennistä huonona.

”Poronlihan markkinointi on aina hyvä asia, mutta poronhoito on ekologinen elinkeino, ja tuntuu merkilliseltä rahdata poronlihaa toiselle puolen maapalloa”, hän pohtii.

Kuoljokin mukaan poronlihan vienti Japaniin ei sovi yhteen ilmastonmuutoksen kanssa.

”Poronhoitajat kamppailevat kynsin ja hampain pärjätäkseen ja sinällään on hyvä, jos se on heille taloudellisesti kannattavaa. Kuulostaa kuitenkin ikävältä, jos raha on poronhoidon keskiössä. Mitä me teemme rahalla, jos meillä ei ole maailmaa jossa elää?”

Lähde SVT