Puola kieltäytyy EU:n pakollisesta maahanmuuttajien uudelleensijoittamisesta – kielteisesti suhtautuvia maita pelotellaan uhkasakolla

Ehdotettu uhkasakko, 22 000 euroa siirtolaista kohti, on kaukana siitä 200 eurosta, joka Puolalle myönnettiin jokaista ukrainalaispakolaista kohti.

Puolan odotetaan hylkäävän koko EU:n laajuisen ehdotuksen maahanmuuttajien pakollisesta uudelleensijoittamisesta jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan komissio on ottamassa ehdotuksen uudelleen esille, kun sen eteläisellä ulkorajalla on puhjennut uusin siirtolaiskriisi. Puolan lehdistöviraston (PAP) siteeraaman puolalaisen diplomaattilähteen mukaan EU:n toimeenpaneva elin ehdottaa, että jos EU-maat eivät suostu suunnitelmiin, ne joutuisivat maksamaan rahallista vastinetta, joka olisi 22 000 euroa siirtolaista kohti.

Lähde kertoi PAP:lle, että Puolan ylin diplomaatti Brysselissä toimiva Andrzej Sadoś totesi, että Puola ei suostu tällaiseen ratkaisuun. Ehdotuksen esitteli keskiviikkona EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson jäsenmaiden suurlähettiläille.

Se käynnistää uudelleen keskustelun, joka alkoi vuoden 2015 siirtolaiskriisin aikana. Tuolloin jotkin maat eivät suostuneet siihen, minkä seurauksena Euroopan komissio aloitti menettelyt EU-lainsäädännön rikkomisesta kyseisiä maita vastaan, mukaan lukien Puola.

”Komissaari Johansson ehdotti keskiviikkona siirtolaisten pakollista uudelleensijoittamista koskevan mekanismin tosiasiallista käyttöön ottamista”, sanoi puolalainen diplomaattilähde.

Puola ja muut jäsenvaltiot vastustivat ehdotusta.

Komissaari ehdotti, että jos jokin EU-maa ei haluaisi osallistua siirtolaisten uudelleensijoittamiseen, se joutuisi maksamaan 22 000 euroa jokaisesta siirtolaisesta, jota ei oteta vastaan.

”Se olisi taloudellinen vastine, mutta tosiasiassa se olisi rangaistus”, lisäsi PAP:n lähde.

Viraston tietojen mukaan Sadoś korosti Johanssonin kanssa käymissään keskusteluissa, että Puolassa on miljoona Ukrainasta tullutta pakolaista kansainvälisen suojelun piirissä ja että EU on osoittanut 200 miljoonaa euroa heidän auttamiseensa. Hän korosti, että EU on myöntänyt 200 euroa jokaista ukrainalaispakolaista kohden ja aikoo samalla rasittaa 22 000 eurolla niitä maita, jotka eivät halua ottaa vastaan laittomia siirtolaisia pakkosiirtomekanismin mukaisesti. Sadośin mukaansa tässä on valtava ero.

Lisäksi PAP:n mukaan Euroopan komissio ehdottaa 30 000 siirtolaisen siirtämistä muihin EU-maihin, ja se voi nostaa määrän myös jopa 120 000 henkilöön.

