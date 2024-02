Puola perustaa tutkintavaliokunnan israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman käytöstä edellisen hallituksen aikana

Puolan parlamentti perusti maanantaina ensimmäisen kokouksensa pitäneen tutkintavaliokunnan, jonka tehtävänä on tutkia, ovatko viimeisimmän hallituksen jäsenet ja valtion virkamiehet, mukaan lukien poliisi ja muut veroviranomaiset, käyttäneet laittomasti Pegasus-vakoiluohjelmistoa.

Vastaperustetun valiokunnan tehtävänä on yksinomaan tutkia ”muun muassa sellaisten operatiivisten ja tiedustelutoimien laillisuutta, säännönmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta”, joita ovat toteuttaneet hallituksen eri elimet ja muut valtion virastot, jotka ovat käyttäneet vakoiluohjelmaa poliittisia vastustajiaan vastaan. Valiokunnan mukaan tutkimusajanjakso on 16. marraskuuta 2015 – 20. marraskuuta 2023.

Todennäköisesti valiokunta kutsuu koolle edellisen hallituksen muodostaneen Prawo i Sprawiedliwos (PiS) -puolueen merkkihenkilöitä, kertoo Puolan valtion uutistoimisto PPA (Polish Press Agency). PPA mainitsi myös, että näkyviin henkilöihin kuuluvat ”PiS:n johtaja Jaroslaw Kaczynski, silloinen oikeusministeri ja valtakunnansyyttäjä Zbigniew Ziobara sekä entinen sisäministeri ja hänen varamiehensä”. Valiokunta on vakuuttunut siitä, että hallituksen virkamiehet ovat käyttäneet vakoiluohjelmaa; se kuitenkin laskee sen käytön laajuutta. Puheenjohtaja Sroka Magdalena johtaa komiteaa.

Toronton yliopistossa toimiva voittoa tavoittelematon tutkimuslaboratorio Citizen Lab tutki monien maiden hallitusten käyttämää israelilaista Pegasus-vakoiluohjelmaa, joka kohdistui tarkoin opposition hallituksen virkamiehiin ja johtajiin sekä toimittajiin ja riippumattomiin järjestöihin. Puola oli yksi niistä maista, joissa hyökättiin NSO Groupin Pegasus-vakoiluohjelmalla.

Viimeksi vallassa ollut hallituksen johtaja Kaczynski on kuitenkin vahvistanut, että hänen hallituksensa on käyttänyt Pegasusta, mutta hän on torjunut syytökset vakoiluohjelmien käytöstä hallituksen virkamiehiä ja muita yhteiskunnan ryhmiä vastaan. Hän totesi viime viikolla: ”Kaikki on liioiteltua… kaikki oli Puolan kansallisten etujen mukaista, turvallisuuspalvelun tarpeiden mukaista rikollisuuden ja vakoilun torjumiseksi.”

Amnesty International on myös vahvistanut hallituksen osallistumisen Pegasuksen käyttämiseen omien etujensa ajamiseksi, vastakkaisten ryhmittymien kimppuun hyökkäämiseen ja maan lakien ja asetusten, erityisesti yksityisyyden suojaa koskevien lakien ja valtion etujen rikkomiseen.

Lähde: Jurist