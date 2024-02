Puolalaiset maanviljelijät aloittavat 30 päivän saarron Ukrainaa vastaan – takavarikoivat ukrainalaista viljaa tarkastettavaksi

Puolalaiset maanviljelijät aloittivat 9. helmikuuta 30 päivän mielenosoituksen, jossa he tukkivat teitä ja rajanylityspaikkoja Ukrainan kanssa vastalauseena EU:n ilmastopolitiikalle ja halpojen elintarvikkeiden tuonnille Ukrainasta.

Protestit, joita järjestettiin 260 paikkakunnalla, johtivat valtaviin jonoihin Ukrainan vastaisella rajalla, ja vain kaksi kuorma-autoa päästettiin läpi joka tunti. Yhdellä rajanylityspaikalla maanviljelijät kaatoivat viljaa kolmesta rekasta ja ottivat näytteitä, jotka testataan laboratorioissa sen varmistamiseksi, täyttävätkö ne EU:n vaatimukset.

Maanviljelijöiden traktoreissa oli Puolan lippuja ja banderolleja, joissa luki ”EU:n politiikka tuhoaa maan ja puolalaisen maanviljelijän” ja ”Vihreää sotkua” – viitaten vihreään kehityssopimukseen – ja jotka alkoivat tukkia suurimpiin kaupunkeihin johtavia teitä varhain 9. helmikuuta.

Yksi kiivaimmista mielenosoituksista tapahtui Bydgoszczin kaupungissa, jossa joukko maanviljelijöitä yritti tunkeutua paikalliseen prefektuuriin tavatakseen alueen prefektin.

Poliisi ei saanut maanviljelijöitä suostuteltua poistumaan rauhanomaisesti, ja lopulta se käytti pippurisumutetta saadakseen mielenosoittajat poistumaan, mutta ei ennen kuin ambulanssi oli kutsuttava auttamaan yhtä loukkaantunutta.

🇵🇱🚜 Polish farmers take over downtown Bydgoszcz in the north of the country, bringing the city center to a standstill.

This is happening all over Poland today on what is the first day of a month-long demonstration against Brussels’ green agenda.#FarmersProtest #rolnicy pic.twitter.com/c4CNafQsBG

— Remix News & Views (@RMXnews) February 9, 2024