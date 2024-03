Putinille selvä vaalivoitto

Alustavan ennusteen mukaan Vladimir Putin saa 87,97 prosenttia äänistä, mikä tekee hänestä Venäjän presidentin viidennen kerran, kertoo Sky News. Vuoden 2018 presidentinvaaleissa Putin sai 77,53 prosenttia äänistä.

Äänestysprosentin kerrotaan olevan noin 73 prosenttia. Lopulliset vaalitulokset on määrä julkistaa muutaman päivän kuluttua.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kommentoinut Venäjän vaaleja sanomalla, että ”Venäjän diktaattori simuloi uusia vaaleja” ja että Putin on ”sairastunut vallanhimoon ja tekee kaikkensa hallitakseen ikuisesti”. Reuters raportoi.

Zelenskyin kovat sanat tulevat huolimatta hänen omasta päätöksestään peruuttaa Ukrainan parlamenttivaalit selittäen, että olisi ”epäreilua” järjestää vaalit käynnissä olevan Venäjän vastaisen sodan aikana.

Zelenskyi sanoi sunnuntaina, että ”tässä vaalien jäljittelyssä ei ole legitimiteettiä Venäjällä”.

Ukrainan presidentti sanoi myös, että Putin olisi saatettava Haagin oikeuteen ja että hän aikoo varmistaa, että näin tapahtuu. Reuters raportoi.

These days, the Russian dictator imitates another ”elections.” Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.

There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2024