Rajamenettelylaki eteni korjattuna eduskuntaan – perusteita täsmennetty ja vaikutusarviointeja tehty lisää

Turvapaikanhakijoiden hallintaan yhdeksi apuvälineeksi kaavailtu rajamenettelylaki eteni viimein eduskuntaan. Sen tarkoituksena on, että perusteettomat turvapaikkahakemukset tutkitaan rivakasti jo EU:n ulkorajojen läheisyydessä ja kielteisen päätöksen saavat hakijat palautetaan saman tien lähtömaihinsa.

Normaali turvapaikkamenettely saa kestää kuusi kuukautta, mutta nopeutetussa menettelyssä päätös tulee tehdä neljässä viikossa.

Kielteistä päätöstä odottavat turvapaikanhakijat eivät saisi liikkua hakemuksensa tutkinnan aikana muualle Suomeen ja edelleen Suomesta muihin EU-maihin, kuten normaalissa turvapaikkamenettelyssä. Käytännössä hakijan tulee pysyä käsittelyn ajan vastaanottokeskuksessa, joka ainakin alussa on Joutsenon vastaanottokeskus Etelä-Karjalassa. Siellä pysyminen varmistetaan estein.

Suomessa vastaanottokeskuksesta ei saisi poistua kielteisen päätöksen tultuakaan, jotta rajamenettelyn idea ei vesittyisi. Palautusta pitäisi odottaa siellä.

Esitys sai lausuntokierroksella kriittistä palautetta muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetulta, jonka mukaan luonnoksessa ei riittävällä tavalla osoitettu rajamenettelyä välttämättömäksi suhteessa siihen, kuinka olennaisesti se puuttuisi perus- ja ihmisoikeuksiin. Tällaisena puuttumisena on pidetty ennen kaikkea liikkumisoikeuden rajoittamista.

Jatkovalmistelussa esityksessä on pyritty täsmentämään perusteita ja painottamaan ehdotettujen menettelyjen käyttöönoton välttämättömyyttä nykyisessä tilanteessa.

– Uusia vaikutusarviointeja on tehty aika paljon. On arvioitu varsinkin lapsivaikutuksia ja perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia, sisäministeriöstä kerrotaan.

Ajatuksena on, että nyt esitys olisi perusteltu niin hyvin, että se läpäisisi eduskunnan perustuslakivaliokunnan tarkastelun.

Maahanmuuttovirasto voi antaa luvan poistua

Pykälätason muutos on tehty muun muassa siihen, kuka saa antaa turvapaikanhakijalle luvan painavasta syystä poistua vastaanottokeskuksesta tilapäisesti. Painavia syitä olisivat muun muassa lähiomaisen vakava sairaus tai hautajaiset.

Luonnoksessa luvan olisi saanut antaa vastaanottokeskuksen johtaja, mutta se on muutettu Maahanmuuttovirastoksi. Näin ei rajata mitään mahdollisuuksia pois, jos joskus on tarve toteuttaa rajamenettelyä myös yksityisissä vastaanottokeskuksissa. Joutsenon vastaanottokeskus on valtion.

Muun muassa Itä-Suomen hallinto-oikeus on ollut huolissaan oikeusistuimien ruuhkautumisesta, mutta siihen sisäministeriössä ei uskota. Esitys mahdollistaa puhuttelut etänä videolla, jolloin päätös voidaan tehdä vaikkapa Oulussa ja hallinto-oikeus valikoituu sen mukaan. Näin tapaukset hajaantuisivat eri puolille Suomea.

Käännytyslaki ei vielä valmis

Rajamenettely voi toimia yhtenä hallinnan työkaluna perusteettomien hakemusten käsittelyssä myös välineellistetyn maahantulon tilanteissa joissakin tapauksissa. Se ei kuitenkaan sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan ratkaise itärajan tilannetta, sillä menettelyyn otetaan vain tietyt kriteerit täyttäviä turvapaikanhakijoita. Esimerkiksi, jos henkilön arvioidaan antaneen viranomaisille harhaanjohtavaa tietoa tai olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle.

Suomeen saapui elo-tammikuussa itärajan yli noin 1 300 ihmistä ilman maahantulon edellytyksiä. Maahanmuuttoviraston seulonnan ja tilastojen perusteella sisäministeriö on arvioinut, että heistä noin sata olisi ohjautunut rajamenettelyyn, jos se olisi ollut käytössä.

Rajamenettely on turvapaikkamenettelyn muoto ja eri asia kuin viime aikoina julkisuudessa ollut käännytyslaiksi kutsuttu poikkeuslaki, jonka turvin Suomi voisi tietyissä tarkoin rajatuissa tilanteissa kieltäytyä ottamasta turvapaikkahakemuksia vastaan. Käännytyslakia korjaillaan edelleen sisäministeriössä kriittisen lausuntopalautteen perusteella, eikä sitä anneta eduskunnalle vielä tällä viikolla.

Tällä hetkellä itäraja on suljettu ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetty muualle, lähinnä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

