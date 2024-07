Ranskan parlamenttivaalit: missä Kansallinen liittouma (RN) valittiin – ja missä ei

Jokainen, joka oli toivonut Ranskan pääministeriksi Jordan Bardellaa, joutui pettymään eilisillan ensimmäisissä ennusteissa. Vaikka Kansallinen liittouma (RN) nousi ensimmäiseksi 37 prosentin äänisaaliilla, sillä on kansalliskokouksessa huomattavasti vähemmän kansanedustajia kuin vasemmistopuolueiden liitolla Nouveau Front populaire (NFP) ja hallitsevan presidentin Emmanuel Macronin kokoomusliitolla.

Kun NFP sai yhteensä 182 paikkaa ja hallitsee siten parlamenttia, Ensemble tuli toiseksi 168 paikalla. Kansallinen liittouma saavutti yhdessä liittolaistensa kanssa erityisesti parlamenttivaaleja varten perustetussa Union de l’extrême droite -liitossa vain 143 paikkaa. Maltillis-konservatiivinen Les Républicains saavutti 5,4 prosenttia ja sai 38 paikkaa.

Tämä käy selväksi myös Ranskan karttaa tarkasteltaessa. Vaikka Kansallinen liittouma voitti ensimmäisellä kierroksella enemmistön kaikilla maaseutualueilla, se putosi sunnuntaina takaisin ydinmaakuntiinsa. Puolue hallitsi erityisesti Kaakkois-Ranskassa, Nizzan, Toulonin, Marseillen, Avignonin, Nîmesin, Carcassonnen ja Perpignanin kaupunkien ympäristössä. Nämä hyvin varakkaat alueet äänestävät kuitenkin perinteisesti myös enemmän oikealle.

