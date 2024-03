Rikollisuus Saksan rautatieasemilla lisääntyy merkittävästi

Ihmisiä työnnetään raiteille, kimppuun hyökätään veitsellä tai ahdistellaan seksuaalisesti. Rikollisuus Saksan lounaisilla rautatieasemilla on lisääntynyt. Epäiltyjen kansallisuudet ovat monimuotoisia.

Väkivaltaisuudet Baden-Württembergin rautatieasemilla lisääntyivät jyrkästi viime vuonna. Vuoteen 2022 verrattuna liittovaltion poliisi kirjasi kuusi prosenttia enemmän väkivaltarikoksia, 22 prosenttia enemmän seksuaalirikoksia ja lähes 30 prosenttia enemmän varkauksia, käy ilmi liittovaltion hallituksen vastauksesta AfD:n kansanedustajan Martin Hessin kysymykseen, joka on Junge Freiheitin käytettävissä. Kaikkiaan rikoksia laskettiin yli 13 000.

Suurin osa, 4800 tapausta, on omaisuusrikoksia eli varkauksia. Tämän jälkeen tulevat omaisuuden vahingoittamiset 3 500 rikoksella. Edellisvuoteen verrattuna omaisuuden vahingoittamisrikosten määrä – ainoa rikosryhmä – laski 28 prosenttia.

Rikoksentekijät tulevat pääasiassa muslimimaailmasta

Suurin osa tunnetuista epäillyistä on muita kuin saksalaisia. Liittovaltion poliisi rekisteröi 2 800 ulkomaalaista. Sen sijaan Saksan kansalaisia oli noin 2 500 ja tuntemattoman kansalaisuuden omaavia 92 henkilöä. Ulkomaalaisten osuus kaikista tunnistetuista epäillyistä oli siis 52 prosenttia. Viranomaiset eivät kirjaa maahanmuuttajataustaa. Lähes 8 300 epäiltyä on poliisille täysin tuntemattomia.

Epäiltyjen joukossa, joilla ei ole Saksan kansalaisuutta, on lähes yksinomaan muslimimaailmasta ja Afrikasta kotoisin olevia henkilöitä. Syyriasta (77), Turkista (74) ja Algeriasta (69) kotoisin olevat epäillyt johtavat väkivaltarikollisten listaa. Muiden rikosten osalta kuva on samankaltainen. Ainoa poikkeus on varkaus, jossa Ukrainan kansalaiset olivat yleisimpiä epäiltyjä.

Eniten rikoksia kirjattiin Mannheimin ja Stuttgartin päärautatieasemilla, ja osavaltion pääkaupunki on väkivaltarikosten ykkönen 267 tapauksella. Mannheimin päärautatieasema on kärjessä seksuaalirikoksissa, huumausaine-, ase- ja omaisuusrikoksissa sekä omaisuuden vahingoittamisessa.

AfD-poliitikko Hess: Rikollisuus on seurausta massamaahanmuutosta

AfD:n kansanedustaja Hessin mielestä tämä on johtanut viime vuoden aikana tilanteeseen, jota ei voida hyväksyä. ”Rautatieasemat ovat nyt paikkoja, joissa rikollisuus on saavuttanut sietämättömän tason”, hän sanoi Junge Freiheitille. Liittovaltion sisäministeri Nancy Faeseria (SPD) ei asia juuri kiinnosta ja hän asettaa väärät prioriteetit.

Syy lisääntyvään väkivaltaan on ”hallitsematon maahanmuutto, jota AfD on kritisoinut massiivisesti jo vuosia”. Hess vaati siksi irtautumista nykyisestä maahanmuuttopolitiikasta ja ”luotettavaa kuvaa lisääntyvän väkivallan taustoista”. Hess jatkoi: ”On muuten hyvin ristiriitaista, että kansalaiset halutaan pakottaa julkiseen liikenteeseen ja siten juniin osana liikkuvuuden uudistamista, mutta sitten ei pystytä tai haluta varmistaa heidän turvallisuuttaan.”

Lähde: Junge Freiheit