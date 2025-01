Rochdalen lastenraiskausjengin jäsenet käyvät oikeustaistelua välttääkseen karkotuksen – maksanut jo yli 2 miljoonaa veronmaksajille

Pakistanilaiset pedofiilit yrittävät välttää karkotuksen Britanniasta vedoten ihmisoikeuslainsäädäntöön.

Iso-Britannian Rochdalen järjestelmällisen lastenraiskausjengin pakistanilaisten jäsenten oikeustaistelu karkotuksen välttämiselle on aiheuttanut veronmaksajille jo yli 2 miljoonan punnan laskun.

Alaikäisten raiskauksista ja muista seksirikoksista vuonna 2012 tuomitut käyttävät ihmisoikeuslainsäädäntöä hyväkseen yrittääkseen välttää karkotuksen takaisin kotimaahansa.

Kalleimmaksi käynyt jengin jäsen on sitä johtanut Qari Abdul Rauf, jolle on työnnetty jo 285 000 punnan edestä oikeusapua veronmaksajien laskuun.

Nyt 55-vuotias Rauf asuu taas Rochdalessa vapauduttuaan vuonna 2014 istuttuaan rikoksistaan vain 2 ja puoli vuotta kuuden vuoden vankeustuomiostaan hänen tultua tuomituksi seksistä 15-vuotiaan tytön kanssa, sekä tämän parittamisesta muille miehille.

Taksikuskina työskennellyt Rauf on uskonnon opettajana paikallisessa moskeijassa toiminut harras muslimi, sekä viiden lapsen isä. Hänen asianajajansa sanovatkin Raufin karkottamisen olevan hänen ihmisoikeuksiensa vastaista, koska hänellä on vaimo ja lapsia Britanniassa.

Rauf on myös kieltänyt Pakistanin kansalaisuutensa ja lakimiehet myös väittävät ressukan jäävän ilman kotimaata, jos hänet pakotetaan poistumaan Britanniasta.

270 00 punnan edestä oikeusapua saanut toinen jengin jäsen, Abdil Khan, on myös kieltänyt Pakistanin kansalaisuutensa ja kertonut oikeudelle, että häntä ei saisi karkottaa, koska hänen poikansa tarvitsee roolimallia.

”Niin kuin tiedätte, isähahmo on erittäin tärkeä jokaisessa kulttuurissa maailmassa. Olla roolimallina lapselle ja kertoa hänelle mikä on oikein ja väärin,” Khan oli sanonut. Mies on varmasti pojalleen hänen väkensä ja kulttuurinsa mukainen roolimalli.

Kokonaisuudessaan Rochdalen lastenraiskausjengin jäsenten käymä oikeustaistelu on maksanut jo 2,02 miljoonaa puntaa. Julkaistu lukema on tosin vuodelta 2021, joten summa on todennäköisesti nykyään huomattavasti suurempi.

