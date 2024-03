Romanit pakenevat Ruotsista maahanmuuttajajengien pelossa

Maahanmuuttajien jengirikollisuus Ruotsissa saa nyt suomalaiset romanit muuttamaan takaisin Suomeen, kertoo Yle.

Ylen mukaan noin 20 romaniperhettä on muuttanut Suomeen Ruotsin heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi.

”Ruotsissa alkoi tuntua vaaralliselta asua”, kertoo Gunnar Palm, yksi romaneista, Ylelle.

Hän on yhdessä kumppaninsa kanssa perustanut Suomeen katukeittiön, joka tarjoilee ruotsalaisia klassikoita, kuten ohuita sämpylöitä. Myös hänen kumppaninsa Tino Friman on vakuuttunut siitä, että Ruotsista on tullut liian vaarallinen paikka.

”Nyt siellä ei voi asua ja tuntea oloaan turvalliseksi. Olet huolissasi siitä, että olet väärässä paikassa väärään aikaan. Monet viattomat ihmiset ovat menettäneet henkensä”, Friman sanoi Ylelle.

Lähde: Yle

Lue lisää aiheesta: