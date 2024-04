Ruotsalaisnationalisti esitti rakastunutta – antifa-aktiivi paljasti vinon pinon salaisuuksia

Ruotsalaisnationalisti ja toimittaja Christian Peterson kertoo ”ottaneensa iskun tiimin puolesta” ja esittäneensä rakastunutta miestä antifa-aktiiviin, joka on somali. Hän kertoo, että parivuotisen operaation aikana on tapahtunut asioita, joista hän ei ole ylpeä, mutta sen ansiosta hän on saanut hyvin mielenkiintoisia informaation palasia irti radikaali-islamistisista sekä äärivasemmistolaisista piireistä, joita molempia rahoitetaan veronmaksajien taskuista.

”Yli kahden vuoden ajan olen seurannut Bilan Osmania, joka on ollut keskeinen työntekijä vasemmistoradikaalilla paljastussivustolla Expo lähes koko aikuisikänsä ajan. Lisäksi Osman on työskennellyt propagandasivustolla ETC ja äskettäin hän aloitti viestintäjohtajana islamistisessa opintokeskuksessa.

Olen suoraan sanottuna ”ottanut yhden tiimille” ja saanut siten ainutlaatuisen käsityksen muutoin varjoissa toimivasta, mutta verovaroin rahoitetusta toiminnasta”, Peterson kertoo paljastusartikkelinsa alussa.

Hän kertoo, että islaminuskoa tunnustava Osman tuli jo ensitapaamiseen paikalle humalassa ja ryhtyi lähes suoraan puhumaan ohi suunsa. Ensitapaamisen tarkoitus ei ollut soluttautuminen tai rakastuneen esittäminen, sillä kutsu tuli Osmanilta ja toimittajana hän meni paikalle mielenkiinnosta.

Koska antifasisti oli kova pälättämään asioita, joita ei pitäisi pälättää, sai se toimittajan kiinnostumaan: mitä kaikkea muuta tästä voisi irrota, jos vähän edesauttaa tilannetta?

Hän on saanut operaation aikana tietoonsa kansallismielisen liikkeen tietovuotajia, antifasistipiirien toimijoita sekä toimintatapoja että islamistipiirien touhuja. Vuodoista löytyy dataa niin salakuvattuna videomateriaalina, viesteinä kuin nauhoitettuina puheluina. Peterson tulee julkaisemaan tietoja pala kerrallaan lähipäivien ja -viikkojen aikana.

