Ruotsi: Diplomaatit eivät maksa parkkisakkoja

Viikonloppuna ratakiskoille hylätty etiopialainen diplomaattiauto on herättänyt keskustelua diplomaattisen koskemattomuuden väärinkäytöstä. Usean eri maan diplomaatit pysäköivät kielletyille paikoille, tai liian pitkään, ja yksinkertaisesti heittävät saamansa pysäköintisakkolaput roskiin. Diplomaateilta sakkoja ei voida periä ulosoton kautta, kuten Ruotsin kansalaisilta.

Kyseiselle Etiopian suurlähetystölle rekisteröidylle pikkubussille, on vuoden kuluessa kertynyt noin 2 000 euroa maksamattomia sakkoja.

Ruotsin Liikennehallituksen mukaan maassa olevien suurlähetystöjen autoille määrättiin vuonna 2023 yhteensä 831 sakkoa, joita vain 135 sakkoa on maksettu. Maksamatta on siis jäänyt 84% diplomaattien sakoista.

Sakkojen yhteissumma on noin 75 000 euroa. Vuonna 2020 suurlähetystöjen autoille määrättiin sakkoja yli 1 000 000 kruunua eli noin 90 000 euroa.

Ruotsin Television julkistaman kymmenen maan listan mukaan sakot jäävät maksamatta lähinnä Euroopan ulkopuolisten maitten suurlähetystöiltä. EU-maista listalla on vain Liettua, jolle kertyi viime vuonna 47 sakkoa, joista yhtään ei ole maksettu.

Listan kärjessä on kaukasialainen Azerbaidzan 56 sakolla, joista yksi on maksettu. Yhteensä Azerbaidzanilla on sakkoja noin 5 500 euroa.

Azerbaidzanin perässä listalla ovat Kazakstan, Saudi-Arabia, Angola, Kiina, Turkki, Liettua, Georgia, Moldova ja Irak.

Ruotsin Television uutisoitua diplomaattien maksamattomista pysäköintisakoista, listan kärjessä ollut Azerbaidzanin suurlähetystö ilmoitti maksavansa kaikki saamansa sakot.

Suomessa uutisoitiin useita vuosia sitten suurlähetystöjen maksamattomista pysäköintisakoista, mutta diplomaattisen koskemattomuuden väärinkäyttöön ei tiettävästi ole puututtu.

Lähde SVT