Ruotsi: Keskustapuolueen uusi jäsen paljastui pedofiiliksi

Keskustapuolueen poliitikko Leif Andersson, Arvidsjaurin K4:n kapteeni, on jäänyt Dumpenin verkkoon. Andersson on viimeisin keskustapuolueen poliitikkojen joukossa, jotka ovat paljastuneet seksuaalisesti kiinnostuneiksi lapsista.

Dumpen on julkaissut artikkelin, jossa käsitellään Leif Anderssonia, Arvidsjaurin kunnanvaltuuston keskustapuolueen jäsentä. Andersson on myös kapteeni Norrlannin rakuunarykmentti K4:ssä ja oli tavannut Sundsvallissa sijaitsevassa hotellissa alaikäiseksi luulemansa tytön. Dumpen on käynyt Anderssonin kanssa useita pitkiä keskusteluja eri tilien kautta vuodesta 2022 lähtien.

Tapaamista edeltäneessä keskustelussa hän osoitti suurta kiinnostusta siihen, että tyttö väitti joutuneensa setänsä hyväksikäyttämäksi hyvin nuorena. Hermostuneella Anderssonilla oli kattava suunnitelma tytön salakuljettamiseksi hotelliin sen autotallin kautta, mutta siellä odottivat Sara Nilsson ja Patrik Sjöberg.

Kun Andersson joutuu kohtaamaan heidät, hän myöntää nopeasti pedofiiliset tekonsa ja vaikuttaa ”katuvaiselta”. Hän on huolissaan siitä, mitä hänen perheensä, hänen kollegansa Ruotsin puolustusvoimissa ja hänen puoluetoverinsa keskustapuolueessa sanovat. Hän vetoaa Dumpeniin, ettei tämä ”paljastaisi” häntä. Eli Andersson on huolissaan vain itsestään, ei potentiaalisista uhreistaan.

Anderssonia on nyt pyydetty eroamaan sekä keskustapuolueesta että kaikista tehtävistään Arvidsjaurin kunnanvaltuustossa.

”Hänen yritystensä tarkoitus ottaa yhteyttä nuoriin ei voi jäädä keneltäkään huomaamatta. Siksi päätimme puhua hänen kanssaan eilen. Hänen luottamuksensa on mennyt, ja pyysimme häntä eroamaan tehtävistään. Hän on niin tehnyt”, kunnan keskustapuolueen varapuheenjohtaja kertoi Aftonbladetille.

On kuitenkin epäselvää, miten tämä on vaikuttanut Anderssonin työsuhteeseen Ruotsin puolustusvoimissa. Expressenille rykmentin viestintäpäällikkö ei halua vastata, onko Andersson edelleen työsuhteessa.

”Kaikki rikosepäilyt ja niin edelleen käsitellään poliisin ja oikeuslaitoksen toimesta. Me olemme käsitelleet asian puolustusvoimien näkökulmasta. Olemme katsoneet turvallisuusnäkökohdat ja huolehtineet työntekijöistä, K4:n viestintäpäällikkö sanoo lehdelle.

Sen jälkeen kun paljastui, että Fredrick Federleyllä oli intiimi suhde lasten törkeästä raiskauksesta tuomitun miehen kanssa, noin kymmenen keskustapuolueen jäsentä on joutunut jättämään tehtävänsä pedofiliapaljastusten jälkeen. Osa heistä Dumpenin paljastusten jälkeen, jossa muun muassa Kungsörin keskustapuolueen puheenjohtaja Petter Westlund joutui kohtaamaan sen jälkeen, kun hän oli käynyt seksikeskusteluja lasten kanssa.

Lähde: Nordfront