Ruotsi: Kristerssonin rauhoittava viesti kansalaisuuden saaneille rikollisille

Pääministeri Ulf Kristersson jätti ehdotukset symbolisiin toimenpiteisiin puhuessaan siitä, mitä jengirikollisille pitäisi tehdä perjantaina Tukholmassa pidetyssä kokouksessa. Vaikka Tidö-sopimuksessa todetaan, että kansalaisuuden peruuttamista tutkitaan, pääministeri korosti yllättäen, että suunnitelmat jengirikollisten karkottamisesta eivät koske niitä, joista on tullut Ruotsin kansalaisia. ”Kyse ei ole meistä ja heistä”, Kristersson selitti puheessaan.

Pääministeri Ulf Kristersson ei maininnut vankeusrangaistuksia tai muita ankaria toimenpiteitä puhuessaan siitä, mitä pitäisi tehdä Ruotsia tällä hetkellä terrorisoiville rikollisille maahanmuuttajajengeille.

”Me seuraamme teitä. Valitkaa statuksenne. Portti teille. Häädämme teidät. Ja karkotamme teistä ne, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia”, Kristersson sanoi puheessaan.

Pääministerin mukaan tämä oli ”koko Ruotsin oikeusvaltioperiaatteen viesti” jengirikollisille, ja monet ihmiset reagoivatkin siihen, että Kristersson vältteli lähes demonstratiivisesti vankilatuomiolla uhkailua, joka on itse asiassa Ruotsissa satunnaisesti sovellettava rangaistus.

Myös pääministerin valintaa korostaa, että karkotusuhka koskee vain ulkomaan kansalaisia, kritisoitiin, ja monet tulkitsivat lausuman niin, että hallitus luopuu nyt vaalilupauksestaan ryhtyä peruuttamaan rikollisten kansalaisuutta.

Jos näin on, tämä on rauhoittava viesti Ruotsin jengirikollisille, jotka ovat jo useiden vuosien ajan voineet lukea Tidö-sopimuksesta, että heidän kansalaisuutensa voi olla vaarassa.

”Kyse ei ole meistä ja heistä”

Mahdollisuutta riistää uusilta kansalaisilta heidän kansalaisuutensa on ”tutkittava” Tidö-sopimuksen mukaisesti, ja tällainen järjestely on jo käytössä useissa EU-maissa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut sen useaan otteeseen edellyttäen, että maahanmuuttajalla on kaksoiskansalaisuus.

Ulf Kristerssonin astuttua virkaansa 18. lokakuuta 2022 hän kuitenkin nimitti vasta 12. kesäkuuta 2023 komitean ”arvioimaan”, pitäisikö kansalaisuusoikeutta ylipäätään muuttaa siten, että kansalaisuuden peruuttaminen olisi mahdollista. Komiteassa on mukana liberaalit, jotka vastustavat tällaista muutosta.

Monet ovat arvostelleet hallitusta siitä, että se on viivyttänyt luvattuja toimia kolmansien maiden maahanmuuttoa ja rikollisuutta vastaan eikä ole saanut paljonkaan aikaan. X:ssä käyttäjät ovat kutsuneet pääministerin uhkausta ottaa jengien ”statuskikkailut” pelkäksi lastentarhatoimenpiteeksi, joka ei pelota paatuneita rikollisia.

Ulf Kristersson kuitenkin korosti, että jengirikollisuuden torjunnassa on tärkeää edetä hitaasti, ja hän puolusti sekä hillittyä sävyään että luvattujen ehdotusten hidasta käsittelyä.

”Ei kukaan pysty olemaan ihmeidentekijä, joka ilmestyy yhtenä päivänä ja luulee, että se ratkaisee ongelman. Iskulause ei muuta asiaa, on työskenneltävä metodisesti, oikeudellisella tietämyksellä. Kaikki muu on valepolitiikkaa”, hän sanoi.

”Kyse ei ole meistä ja heistä”, hän jatkoi.

Lähde: Fria Tider