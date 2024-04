Ruotsi: Uusi kansanliike haluaa poistaa turvapaikkaoikeuden

Kansanlista (Folklistan) on rekisteröity puolueeksi, mutta kuvaa olevansa pikemminkin samoja asioita ajavien ehdokkaitten yhteistyöelin, ja lista saattaa nousta kansanliikkeeksi maahanmuutto- ja EU-kriittisten joukossa.

Uusi puolue osallistuu kesäkuun Euroopan parlamentin vaaleihin. Ehdokkaitten joukossa on myös suomalaisjuurinen, Matarengista, eli Övertorneålta kotoisin oleva entinen sosiaalidemokraatti Hans Palo.

Ryhmittymän taustalla on muun muassa Maltillisen Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Ympäristöpuolueen entisiä jäseniä. Yhteistä heille on tyytymättömyys aiempien puolueittensa maahanmuutto- ja EU- linjoihin.

Kansanlistan perustivat entinen kristillisdemokraatti Sara Skyttedal ja sometähti sekä miljonääri Jan Emanuel. Jälkimmäinen on toiminut sosiaalidemokraateissa ja luonut suuren omaisuuden kiinteistökaupoilla. Jan Emanuel oli mukana Expedition: Robinson- realitysarjan kaudella 2001.

Kansanlistan rahoitus on suurelta osin Emanuelin omaisuuden varassa.

Uusi puolue haluaa Ruotsin irtautuvan osista EU: n toimintoja, kuten työvoimapolitiikasta. Sara Skyttedal muun muassa haluaa muuttaa EU-direktiiviin pohjautuvan säännön kuljettajien pakollisesta levosta.

Lisäksi Kansanlista haluaa muuttaa oikeuden turvapaikkaan pohjia myöten. Sara Skyttedalin ja Jan Emanuelin mukaan nykyinen käytäntö on epäoikeudenmukainen ja haittaa naisten sekä lasten oikeutta turvapaikkaan.

”Turvapaikkaoikeus ilmiönä tulee romuttaa”, Jan Emanuel sanoo. ”On selvää, että se on mahdollista. Millainen politiikko ei usko, että poliitikkojen luoman järjestelmän voi muuttaa? Se on poliitikkojen tehtävä”.

”Kun tilanne muuttuu, myös politiikan on muututtava”, Emanuel selventää. ”Lakeja on muutettu ennenkin”.

Sara Skyttedalin ja Jan Emanuelin puolue aikoo asettaa korkeita vaatimuksia Euroopan Unionille.

”Ruotsi ja ruotsalaisten etu ensin”, Emanuel sanoo. ”Haluamme Ruotsille paremman diilin (EU:ssa)”.

Uuden kansanliikkeen uskotaan voivan hämmentää poliittista kattilaa Ruotsissa. Myös mahdollinen Swexit, eli Ruotsin eroaminen Euroopan Unionista on politiikan tuntijoitten mukaan yksi mahdollisuus pitkällä tähtäimellä.

Kansanlista on herättänyt huomiota ja keskustelua Ruotsissa. Puoluetta kohtaan on jo aloitettu mediahyökkäys kritisoimalla sen ehdokkaitten joukosta löytyviä rikoksista tuomittuja. Kansanlistan ehdokkaana on muun muassa kaksi rattijuoppoa, ja varkaudesta tuomittu henkilö.

Lähde SVT