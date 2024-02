Ruotsi: yli 60 000 ihmistä kytköksissä jengeihin

Poliisin uuden tutkimuksen mukaan, noin 14 000 henkilöä on aktiivisia Ruotsin rikollisjengeissä, ja 48 000 henkilöä on jollain tapaa kytköksissä jengeihin. Uuden arvion mukaan aktiivisia tai rikollisverkoihin kytkettyjä henkilöitä on 62 000, mutta luku on poliisin mukaan vähimmäisarvio.

Vielä viime vuonna poliisi arvioi yhteismääräksi noin 30 000 henkilöä. Poliisin mukaan luku on kasvanut lähinnä tarkemman tutkimuksen vuoksi.

Noin 2 000 jengeissä aktiivia on Ruotsin poliisin mukaan ”strategisia tekijöitä” eli jengien johtajia.

Lisäksi jengeillä on 5 300 ”ylemmän tason tekijää”, jotka ohjaavat johtajien määräämien rikosten toteutusta ja värväävät uusia jäseniä. Arviolta 6 200 henkilöä on rikosten suorittavaa porrasta ja rikollisten tukijoita, jotka pesevät rikollista rahaa tai toimivat kirjanpitäjinä, ja 450 henkilön rooli jengeissä on tuntematon.

Julkistetun raportin mukaan 48 000 henkilöä Ruotsissa on ”kytköksissä rikollisverkostoihin”. Lukuun on otettu mukaan jengeihin liittyvien rikosten epäiltyjä ja sellaiset, jotka tuntevat vähintään kaksi jengin jäsentä. Suurimmalla osalla näistä 48 000 henkilöstä on kytkös ainakin kuuteen rikollisverkostoon yhdistettyyn henkilöön, kertoo poliisi.

Tyttöystäviä ja vanhempia ei ole laskettu joukkoon.

Ruotsin poliisi ei halua kertoa tarkemmin, millaisin perustein henkilö lasketaan olevan kytköksissä rikollisverkoihin.

Lukuun otetuista 62 000 henkilöstä 88% on Ruotsin kansalaisia, ja noin 8% on lisäksi jonkin muun maan kansalaisuus. Aiempien tietojen perusteella suurimmalla osalla on juuret Ruotsin ulkopuolella, lähinnä Lähi-idässä ja Afrikassa. 11% on ulkomaan kansalaisia, ja 1% kansalaisuus on epäselvä.

Jengeissä aktiivisista henkilöistä olevista 95% on miehiä, ja 5% naisia. Jengeihin yhdistetyistä henkilöistä naisia on 19%.

Poliisin tietojen mukaan suurin osa jengeihin yhdistetyistä henkilöistä syyllistyy rikoksiin. Suurin osa rikoksista liittyy huumeisiin.

Median otsikoihin päätyvät murhat, ampuma-aseväkivalta ja pommi-iskut ovat vain jäävuoren huippu rikollisverkostojen toiminnasta, summaa poliisin raportti.

