Ruotsin puolustusvoimilla ei ole varaa korvata sitä, mitä Ukrainalle on lahjoitettu

”Oletetaan, että sinun on ruokittava perhe. Silloin haluat saada pöytään neljä annosta. Nyt olemme antaneet yhden annoksen neljästä”, sanoo armeijan päällikkö Jonny Lindfors SVT Nyheterille.

Ruotsi on lahjoittanut Ukrainalle puolen prikaatin kaluston – niistä kahdesta prikaatista, jotka heillä oli.

Merkittävän määrän kalustoa lahjoittanut armeija kärsii nyt sekä materiaalin että henkilöstön puutteesta, sillä monet työntekijät ovat Ukrainan joukkojen koulutustehtävissä.

”Olemme joutuneet koville. Teemme sen mielellämme tämän asian hyväksi, mutta tietysti sillä on vaikutusta”, sanoo armeijan päällikkö Jonny Lindfors.

Hallitus on ilmoittanut, että lahjoitettu kalusto korvataan nopeasti uudella kalustolla. On kuitenkin epäselvää, milloin tämä todella tapahtuu.

Puolustusteollisuuden pitkien odotusaikojen lisäksi hinnat ovat nousseet merkittävästi. Joissain tapauksissa ne ovat kaksinkertaistuneet tai enemmänkin, armeijan esikunnasta saatujen tietojen mukaan.

Tällä hetkellä lahjoitetun kaluston korvaamiseen ei yksinkertaisesti ole rahaa.

”Puolustusvoimille myönnetty rahallinen korvaus ei riitä korvaamaan vaunua vaunulta”, Lindfors sanoo SVT:lle.

Kyky puolustaa Ruotsia on siksi heikentynyt, hän sanoo.

”Tämä on riski, jonka me – vuoropuhelussa poliitikkojen kanssa – uskomme voivamme ottaa, aikana, jolloin Venäjä on sidottu Ukrainaan. Mutta se on kyky, joka on palautettava mahdollisimman pian.”

