Saksa harkitsee uudistusta: Rikollisten kansalaisuudet julkaistava maahanmuuttajarikollisuuden lisääntyessä

Yhteishallituspuolue FDP:n mielestä epäillyn kansalaisuuden julkistamisen pitäisi olla vakiokäytäntö, mutta AfD haluaa uudistuksen menevän pidemmälle ja kattavan myös maahanmuuttaja-aseman ja epäillyn maahanmuuttotaustan.

Saksan hallituskoalition pienin puolue liberaali Vapaa demokraattinen puolue (FDP) ehdottaa, että lainvalvontaviranomaiset velvoitettaisiin ilmoittamaan rikoksesta epäiltyjen kansalaisuus koko maassa.

Oppositiopuolue CDU/CSU on tukenut aloitetta, kun taas maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolue kannattaa sitä teoriassa, mutta katsoo, ettei se mene tarpeeksi pitkälle.

FDP:n mukaan aloitteella pyritään varmistamaan ”avoimuus ja uskottavuus”, ja se lisäsi, että vuosien 2015/2016 pakolaiskriisin ja sitä seuranneen ulkomaalaisrikollisuuden lisääntymisen jälkeen Saksassa on herännyt erilaisia kysymyksiä siitä, miten tämä saavutetaan. Esimerkiksi missä tutkinnan vaiheessa epäiltyjen kansalaisuus olisi ilmoitettava virallisesti, mitkä tapaukset voivat vaatia suurempaa avoimuutta ja mitä pitäisi tehdä, kun on olemassa suurempi riski, että epäillyn kansalaisuuden paljastaminen johtaa yleiseen ennakkoluuloon?

Die Welt -sanomalehden mukaan FDP ja konservatiivisen CDU/CSU-koalition parlamenttiryhmä vaativat lainvalvontaviranomaisilta yhdenmukaista lähestymistapaa koko maassa, mukaan lukien pakollinen kansalaisuuden ilmoittaminen.

Lehden haastattelussa FDP:n pääsihteeri Bijan Djir-Sarai väitti, että tämä lisäisi kansalaisten luottamusta lainvalvontaviranomaisiin. Hänen mukaansa ihmisten pitäisi luottaa siihen, että poliitikot ”suhtautuvat vakavasti ulkomaisten rikosten ongelmaan”.

Kolmen puolueen hallituskoalition suurin puolue, vasemmistopuolue SPD, ei ole vielä ottanut kantaa aloitteeseen, mutta vihreät ovat torjuneet sen ja sanoneet, että se veisi viranomaisilta harkintavallan, jota ne tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä menestyksekkäästi.

AfD, joka on ollut äänekkäin laittoman maahanmuuton vastaisessa taistelussa, on toisaalta ”tyrmännyt” FDP:n ehdotuksen siinä määrin, että puolueen mielestä ei riitä, että kansalaisuus julkistetaan, vaan myös epäiltyjen, tuomittujen ja pidätettyjen maahanmuuttotausta on julkistettava.

Lähde: Remix News