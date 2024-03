Saksan ilmavoimat ”keskustelivat risteilyohjusten hyökkäyksestä Krimin keskeiselle sillalle”

Berliini leimaa ilmavoimiensa huipputason keskustelujen julkaisemisen Kremlin ”informaatiosodankäynniksi”.

Venäjän ulkoministeriö kutsui maanantaina 4. maaliskuuta Saksan Moskovan-suurlähettilään Alexander Lambsdorffin selittämään Saksan ilmavoimien virkamiesten vuotanutta keskustelua, jossa he keskustelivat hypoteettisesta hyökkäyksestä Venäjän hallussa olevalle Krimille Kertshin sillalle Ukrainassa saksalaisilla pitkän kantaman risteilyohjuksilla.

Suurlähettiläs Lambsdorff kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin saapuessaan ulkoministeriön päämajaan Moskovassa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi aiemmin äänitallenteen osoittavan, että Ukraina ja sen länsiliittolaiset ”eivät halua muuttaa kurssiaan lainkaan” ja sen sijaan, että he tutkisivat tulitaukovaihtoehtoja, he ”haluavat aiheuttaa Venäjälle strategisen tappion taistelukentällä”.

Vaikka vuotanut materiaali ei viittaa siihen, että Saksasta olisi toimitettu varsinaisia risteilyohjuksia, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi maanantaina, että nauhoite itsessään riittää todistamaan ”kollektiivisen lännen suoran osallistumisen Ukrainan konfliktiin”.

Venäjän valtion omistaman RT-kanavan johtaja Margarita Simonjan julkaisi perjantaina vuotaneen 38 minuutin mittaisen keskustelun, joka on ilmeisesti peräisin neljän saksalaisen Bundeswehrin upseerin nauhoitetusta videopuhelusta.

Nauhoitteessa näkyy, että upseerit, mukaan lukien Saksan ilmavoimien päällikkö Ingo Gerhartz ja prikaatikenraali Frank Gräfe, keskustelevat mahdollisuudesta lähettää Taurus-risteilyohjuksia Ukrainaan ja hyökätä niillä Krimin ja varsinaisen Venäjän yhdistävään Kertshin siltaan.

Puheluun osallistuneet virkamiehet eivät vaikuttaneet kovinkaan tyytyväisiltä ajatukseen sillalle hyökkäämisestä. He kuitenkin myönsivät, että se olisi yksi Kiovan ensisijaisista strategisista kohteista, kunhan se saisi Taurus-ohjukset käyttöönsä, joten he keskustelivat siitä, miten he voisivat minimoida osallistumisensa hypoteettiseen skenaarioon.

Yksi ohjus ei riittäisi ohittamaan ilmapuolustusta ja tuhoamaan siltaa, upseerit arvioivat ja totesivat, että hypoteettiseen hyökkäykseen tarvittaisiin vähintään 10-20 Taurus-ohjusta, jotka laukaistaisiin samanaikaisesti. Saksalla on tiettävästi yli 600 pitkän kantaman Taurus-risteilyohjusta, joista noin neljännes on valmiina luovutettavaksi Ukrainalle milloin tahansa, jos Berliini niin päättää.

Toistaiseksi liittokansleri Olaf Scholz on kuitenkin kieltäytynyt lähettämästä Taurus-ohjuksia välttääkseen uusia eskalaatioita. Ellei Berliini lähetä ohjusten mukana tukihenkilöstöä, joka sitten vastaisi niiden uudelleenohjelmoinnista, ei ole mitään takeita siitä, ettei Kiova käyttäisi aseita iskemään kohteisiin syvällä Venäjän alueella – molemmat ilmeisiä kipukohtia Saksalle.

Siitä huolimatta Saksaan kohdistuvat paineet lahjoittaa ainakin muutama kymmenen tällaista asetta kasvavat jatkuvasti, varsinkin kun otetaan huomioon, että Britannia ja Ranska ovat jo luvanneet Ukrainalle samanlaisia (vaikkakaan ei yhtä tehokkaita) pitkän kantaman aseita. Englantilais-ranskalaisten Storm Shadow -ohjusten tehollinen kantama on 250 kilometriä, kun taas ruotsalais-saksalainen Taurus pystyy iskemään 500 kilometrin päässä oleviin kohteisiin – teoriassa jopa Moskovaan asti.

Vaikka vuotanut äänitallenne ei sisällä mitään yllättävää tai epätavallista, poliittiset punaiset viivat tämän mahdollisen sotilaallisen avun ympärillä tekevät keskustelusta erityisen arkaluonteisen. Skandaalissa ei siis ole kyse siitä, että Saksa vaarantaisi Naton ja Venäjän välisten suhteiden kärjistymisen – sillä se ei ole tähän mennessä lähettänyt yhtään ohjusta – vaan ilmeisestä vastavakoiluvirheestä, kun puhelu nauhoitettiin ja vuoti Venäjälle.

Scholz kuvaili tilannetta ”erittäin vakavaksi asiaksi”, kun taas toinen Saksan sotilastiedustelupalvelun meneillään olevaan vuodon tutkintaan perehtynyt virkamies sanoi, että ”päitä putoaa” turvallisuusvirheestä, joka johti äänitallenteen joutumiseen Venäjän käsiin.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius vahvisti nauhan aitouden, mutta sanoi, että nauhan julkaiseminen on ilmeinen Venäjän juoni. ”Se on hybridi disinformaatiohyökkäys – sen tarkoituksena on jakaa ja heikentää yhtenäisyyttämme”, Pistorius sanoi ja lisäsi: ”Emme saa langeta Putinin lankaan.”

Suuri kysymys on kuitenkin se, onko Moskova siepannut saksalaisilta tai muilta eurooppalaisilta sotilaslähteiltä lisää salaista viestintää, jonka se voi paljastaa strategisena aikana.

Julkaisun ajankohdan perusteella tallenne voisi olla vastaus Ranskan presidentin Emmanuel Macronin viime viikolla esittämiin huomautuksiin, kun hän yritti painostaa Saksaa lähettämään risteilyohjuksia Ukrainaan. Jos näin on, kampanja oli onnistunut, sillä se pakotti liittokansleri Scholzin tehokkaasti toistamaan kieltäytymisensä Taurus-ohjusten lähettämisestä.

Tallennus voi kuitenkin olla myös vastaus muutamaa päivää aiemmin vuotaneisiin ”Kremlin tiedostoihin”, jotka paljastivat luottamuksellisia venäläisiä sotapeliskenaarioita, mukaan lukien strategioita taktisten ydinaseiden käyttöönotosta, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain taistelukentällä. Tässä tapauksessa Kreml yrittää yksinkertaisesti viestittää, että vakoilu toimii molempiin suuntiin ja että mihin tahansa julkiseen vuotoon voidaan vastata uudella muutamassa päivässä.

Lähde: European Conservative