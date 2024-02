Seksihuoneet päiväkotilapsille? Nyt Berliinin senaatti ottaa kantaa

Seksihuoneita pikkulapsille, jotta kolmevuotiaat voivat myös kokea ”nautinnon tunteita”? Näin sanotaan Saksan pääkaupungin uutta päiväkotikasvatusohjelmaa koskevassa luonnoksessa, josta JF uutisoi. Nyt asiasta vastaava poliitikko on puhunut – ja antanut lupauksensa.

Berliinin opetushallinto on torjunut seksihuoneiden perustamisen päiväkoteihin. ”Berliinin päiväkodeissa ei nimenomaisesti ole erillisiä tiloja lasten keskinäistä seksuaalista opetusta varten eikä myöskään ohjattuja tai vapaita muita seksuaalikasvatuskonsepteja”, sanoi nuoriso- ja perheasioista vastaava valtiosihteeri Falko Liecke (CDU) Junge Freiheitin tiedustellessa asiasta.

Opetusasiain senaatti on tietoinen siitä, ”että tieteelliseltä kentältä saamamme toimenpidesuositukset edustavat erilaista näkökulmaa”, Liecke sanoi. ”Emme kuitenkaan nimenomaisesti jaa näitä näkemyksiä emmekä aio sisällyttää näitä suosituksia päiväkoteja ja lasten päivähoitoa koskevaan Berliinin opetusohjelmaan.”

Välitetään eteenpäin ilman lupaa?

JF oli aiemmin raportoinut vielä julkaisemattomasta luonnoksesta päiväkotien uudeksi koulutusohjelmaksi, jossa kehotetaan perustamaan lasten seksihuoneita, jotta myös 3-6 -vuotiaat voivat kokea ”nautinnon tunteita”. Asiakirjaa on jo levitetty oppilaitoksissa.

”Tämä konsepti välitettiin aikanaan työprosessissa, jota ei ollut vielä saatu valmiiksi asiantuntijatasoilla, ja se on sittemmin vedetty pois”, Liecke on nyt ilmoittanut. ”Tämä ei vastaa lainkaan ajatuksiamme lapsilähtöisestä opetustehtävästä.” Vastaavasta luonnoksesta ei ollut ilmoitettu senaatin opetushallinnon päällikölle – vaikka paperissa on sen logo.

Lähde: Junge Freiheit

Lue lisää aiheesta: