”Sisimmässäni olen lesbonainen” – espanjalaiset sotilaat hyödyntävät translakia saadakseen parempaa palkkaa, eläke-etuuksia ja yksityishuoneita käyttöönsä

Espanjan liberaalin translain mahdollistama puhtaasti hallinnollinen prosessi on avannut useita etuja, jotka aiemmin oli varattu biologisille naisille – Roberto kertoo, miten se on parantanut hänen omaa elämäänsä.

Espanjan armeijan alikersantti on paljastanut, miten Espanjan uuden translain mukainen hallinnollinen sukupuolenvaihdos on nostanut hänen eläkettään, mahdollistanut lapsilisät, koska hänet tunnustetaan nyt ”äidiksi”, ja helpottanut siirtymistä yksityishuoneeseen kasarmilla, jossa on oma kylpyhuone.

”Ulkoisesti tunnen itseni heteroseksuaaliseksi mieheksi. Mutta sisimmässäni olen lesbonainen, joka vallitsee. Siksi tein laillisen muutoksen naiseksi”, 35-vuotias Roberto Perdigones sanoi El Español -verkkolehden haastattelussa.

Sotilas selittää olevansa mies, jolla on miespuoliset sukupuolielimet ja parta. Hän on myös saanut pojan ja on edelleen kiinnostunut naisista.

Roberto on yksi kymmenistä Espanjan Ceutan erillisalueelle sijoitetuista virkamiehistä, jotka ovat käyttäneet hyväkseen äärivasemmistolaista trans-lainsäädäntöä, ja tällä viikolla julkaistujen raporttien mukaan jopa 37 sotilasta, poliisia ja virkamiestä on vaihtanut sukupuoltaan puhtaasti hallinnollisessa mielessä saadakseen ylimääräisiä etuisuuksia naisena.

Jotkut kutsuvat tätä petokseksi, mutta Roberto oli eri mieltä ja totesi, että he ovat tehneet kaiken uuden lainsäädännön edellyttämän muutoksen tekemiseen. Espanjassa henkilö voi nyt laillisesti vaihtaa sukupuolensa naiseksi ilmoittamalla itse väestörekisteriin, minkä sukupuolen hän tunnistaa ilman lääkärinlausuntoja tai hormonihoitoa.

”Teen sen, koska minä voin”, Roberto selitti. ”Ennen minua kusetettiin lain noudattamisesta. Nyt noudatan edelleen lakia, mutta löydettyäni sukupuoleni olomuodon olen tullut sen kannalle. Ja jos joku arvostelee minua, hän saattaa syyllistyä transfobiaan.”

Tarvittiin vain kaksi tapaamista asianomaisten viranomaisten kanssa, joissa Roberto vaati, että hän tunnistaa itsensä naiseksi, jotta sukupuolenmuutos käsiteltäisiin, mikä avasi sotilaalle useita etuja.

”Sukupuoleni vaihtaminen on nostanut eläkettäni, sen olen nyt oppinut. Koska naiset ansaitsevat enemmän vanhuuseläkettä epätasa-arvon kompensoimiseksi. Lisäksi ansaitsen 15 prosenttia enemmän, kun saan lapsen”, he kertoivat.

”Minulla on jopa oma huone kasarmilla, kokonaan itselleni, jossa on oma kylpyhuone. En voi olla miesten kanssa, koska olen nainen, enkä katsonut sopivaksi olla biologisten naisten kanssa heitä kohtaan tuntemani kunnioituksen vuoksi. Olen saanut huoneen vain itselleni sukupuolenvaihdoksen jälkeen”, hän lisäsi.

Roberto voi myös vapaasti ilmestyä sotilasharjoituksiin pitkät hiukset päässään ja käyttää korvakoruja, toisin kuin heidän laillisesti miessukupuoliset kollegansa.

Sukupuolenvaihdoksella on myös laajempia vaikutuksia Roberton entisestä suhteesta vieraantuneeseen 16-vuotiaaseen poikaan, sillä uusi translaki tekee sotilaasta yhtä lailla pojan äidin kuin biologinen äiti, mikä aiheuttaa lisää tahattomia oikeudellisia komplikaatioita Espanjan perheoikeudessa.

”Isänä en ole nähnyt häntä sen jälkeen, kun lapsi oli kolmevuotias. Mutta nyt en ole enää isä, nyt olen ei-raskaana oleva äiti. Tämä tarkoittaa, että voin taistella tasavertaisesti biologisen äidin kanssa”, hän selitti.

”Olen parhaillaan etsimässä asianajajaa saadakseni takaisin sen, mitä olen menettänyt, ja asetan aina etusijalle alaikäisen lapsen edun.”

Roberton tapaus ei ole yksittäistapaus, sillä kymmenet virkamiehet ovat seuranneet esimerkkiä, ja nopea hallinnollinen prosessi avaa runsaasti etuja ja suojaa, jotka aiemmin oli varattu vain biologisille naisille.

”Ceutassa on mahdollista, että ilmiö on niin suuri. Kuten minulle on kerrottu, siellä on kilpailukykyisiä akatemioita, joissa suositellaan jopa vaihtamista naiseksi, ja Ceuta on suurimmaksi osaksi virkamiesten kaupunki”, Roberto sanoi.

El Español -lehden mukaan 41:stä espanjalaisessa erillisalueessa tähän mennessä prosessin läpikäyneestä henkilöstä 37 on säilyttänyt miehen nimensä, pysynyt heteroseksuaalisissa suhteissaan eikä ole tehnyt mitään todellisia muutoksia elämäänsä.

Lähde: El Español