Slovakia: EU ja Nato haluavat lähettää joukkoja Ukrainaan

Maanantaina iltapäivällä uutistoimisto Reuters kertoi Slovakian pääministerin varoittavan, että useat Nato- ja EU-maat harkitsevat joukkojen lähettämistä Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan.

Slovakian sosialistipääministeri Robert Fico on saanut toistuvasti kritiikkiä tiedotusvälineissä Venäjä-myönteisestä asenteestaan, mutta myös väitteistään, joiden mukaan Ukraina on nyt täysin Yhdysvaltain hallinnassa.

Nyt Slovakian pääministeri varoittaa, että Euroopan johtajat haluavat kärjistää Venäjän ja Ukrainan välistä konfliktia entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut kiireesti 20 eurooppalaista johtajaa Pariisiin kokoukseen keskustelemaan sodasta.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että kokouksessa käsitellään sitä, mitä se sanoo Venäjän aggression eskaloituneen Ukrainassa viime viikkoina.

Robert Fico sanoo nähneensä muistiinpanoja Euroopan johtajien tapaamisesta, jossa käsitellään joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Fico sanoo, että useat Nato- ja EU-maat haluavat ottaa tämän askeleen – mutta hän ei voi kertoa tarkempia yksityiskohtia.

”En voi sanoa, mitä tarkoitusta varten tai mitä he aikovat siellä tehdä”, Fico sanoi Reutersille.

Facebookissa Fico laajensi ajatuksiaan ennen muiden Euroopan johtajien tapaamista. Slovakian pääministeri kirjoittaa, että nykyinen länsimainen strategia ei toimi ja vain pitkittää sotaa ja tappamista – mutta johtaa myös konfliktin jyrkkään eskaloitumiseen.

Stoltenberg avautuu F16-hyökkäyksistä Venäjällä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg käsitteli viime viikon lopulla Radio Free Europen haastattelussa Ukrainan mahdollisuutta hyökätä Venäjän sisällä oleviin kohteisiin.

Tämä tapahtuisi niiden F-16-hävittäjien avulla, joita useat Nato-maat ovat lahjoittamassa Ukrainalle.

”Meidän on muistettava, mistä tässä on kyse. Se on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, kansainvälisen oikeuden räikeä rikkominen. Kansainvälisen oikeuden mukaan Ukrainalla on oikeus itsepuolustukseen. Siihen kuuluu isku laillisiin sotilaskohteisiin, Venäjän sotilaskohteisiin, Ukrainan ulkopuolella”, Stoltenberg sanoi Kyiv Postin mukaan.

Lauantaina, Ukrainan sodan toisena vuosipäivänä, Stoltenberg piti puheen, jossa hän sanoi, että Ukrainan pitäisi liittyä osaksi sotilasliitto Natoa.

”Ukraina liittyy Natoon, kysymys ei ole siitä, liittyykö se Natoon, vaan siitä, milloin”, Stoltenberg sanoi puheessa.

Putin: F-16-koneet palavat

Pietarin talousfoorumin kyselytunnilla viime kesäkuussa Vladimir Putin sanoi, että Naton ja EU-maiden Ukrainaan lähettämät panssarivaunut palavat taistelukentällä. Venäjän presidentin mukaan näin käy myös, jos sinne lähetetään F16-koneita.

