Söisitkö jauhopukeista tehtyä leipää? EU haluaa ajatella, että syöt

Söisitkö leipää, jonka ainesosana on käytetty jauhopukkeja? Jauhopukkien toukkia esiintyy myös muissa leivonnaisissa, pastapohjaisissa tuotteissa, perunajalosteissa, juustoissa sekä hedelmä- ja vihannessoseissa. Jos olet allerginen äyriäisille tai pölypunkeille, lue tuoteselosteet tarkasti.

Asetuksen (EU) N:o 2025/89 mukaan EU:n kansalaiset voivat nyt nauttia jauhopukeista valmistettua leipää. Tämän uuden säännön taustalla on se, että me ihmiset tarvitsemme vaihtoehdon lihalle.

”Eurooppalainen syö koko elämänsä aikana neljä nautaa, neljä lammasta, 46 sikaa, 46 kalkkunaa, 12 hanhea, 37 ankkaa ja peräti 945 kanaa. Yli 73 prosenttia perheistä valmistaa liharuokia vähintään useita kertoja viikossa. Maailmassa kulutetaan vuosittain noin 350 miljoonaa tonnia lihaa”, selitti Puolan Salon24 ja totesi, että Puolan lihankulutus on jopa korkeampi kuin muissa EU-jäsenvaltioissa.

Euroopan komissio poisti viime vuonna laboratoriolihan edistämisen painotuksen yhteisön ilmastopolitiikan puitteissa maanviljelijöiden vastalauseiden vuoksi. Maatalouden eli karjankasvatuksen on katsottu tuottavan yli 10 prosenttia vuotuisista kaasupäästöistä, ja EU:n tavoitteena on vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Nyt Bryssel haluaa siis, että ihmiset saavat proteiininsa hyönteisiä syömällä EU:n luettelossa uusista ihmisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista on Salon24 mukaan tällä hetkellä kolme hyönteislajia: jauhopukki (kuivattuina toukkina), idänkulkusirkka (pakastettuna, kuivattuna ja jauhettuna) ja kotisirkka (pakastettuna, kuivattuna ja jauhettuna).

Myös kiiltävän jauhopukin toukkia on sallittua myydä EU:n markkinoilla pakastettuina, kuivattuina, pastana sekä jauheena.

Euroopan komission 20. tammikuuta antamassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2025/89 täytäntöönpanotiedotteessa sallitaan ”UV-käsitellyn kokonaisen jauhopukin (Tenebrio molitor) toukkien jauheen saattaminen markkinoille uuselintarvikkeena ja muutetaan täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/2470”.

Siinä selitetään, että ”elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 28. maaliskuuta 2023 asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan mukaisesti tieteellisen lausuntonsa ”UV-käsitellyn kokonaisen keltaisen jauhopukkituotteen (Tenebrio molitor) toukkajauheen turvallisuus uuselintarvikkeena asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti.”

Tiedonanto jatkuu: ”Tieteellisessä lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kokonaisten Tenebrio molitor-toukkien UV-käsitelty jauhe on ehdotetuissa olosuhteissa ja ehdotetuilla käyttömäärillä turvallista. Näin ollen tämä tieteellinen lausunto antaa riittävät perusteet todeta, että UV-käsitelty kokonaisten Tenebrio molitor-toukkien jauhe, joka on tarkoitettu käytettäväksi leivässä ja sämpylöissä, leivonnaisissa, leivonnaisissa, pastatuotteissa, perunajalosteissa, juustoissa ja juustotuotteissa sekä hedelmä- ja vihannessoseissa ja joka on tarkoitettu yleiseen väestöön, täyttää edellytykset sen saattamiseksi markkinoille asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

Lopuksi todetaan, että ”tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä”. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.”

Laki tarkoittaa, että leivät ja sämpylät sisältävät jatkossa 4 grammaa jauhopukkia 100 grammaa leipää kohden ja leivonnaiset 3,5 grammaa toukkia 100 grammaa leivonnaista kohden. Ilmeisesti tämä on luomassa aivan uutta liiketoimintaa toukkien kasvattajille.

Puolan hallituksen verkkosivustolla on jopa julkaistu tutkimus, jonka tarkoituksena on kehittää ”strategia vaihtoehtoisten proteiinilähteiden käytöstä eläinten ruokinnassa, joka mahdollistaa sen tuotannon kehittämisen Puolan tasavallan alueella” ja jota EU rahoittaa yli 1,2 miljoonalla eurolla.

Onneksi näyttää siltä, että asetus määrää, että kaikki tuotteet, jotka sisältävät UV-käsiteltyä kokonaisten Tenebrio molitor-toukkien (keltainen jauhopukkitoukka) jauhetta, on lueteltava tuoteselosteissa elintarvikkeiden ainesosana. Lisäksi on mainittava, että ”tämä ainesosa voi aiheuttaa allergisia reaktioita kuluttajille, joilla on tunnetusti allergisia reaktioita, jotka ovat allergisia äyriäisille ja niistä saataville tuotteille sekä pölypunkille”.

Lähde: Remix News

