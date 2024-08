Sosiaalidemokraatit: Jengirikollisuus ja ammuskelut pysäytetään koteihin jaettavalla esitteellä

Ruotsissa sosiaalidemokraatit kutsuivat koolle lehdistötilaisuuden ilmoittaakseen, että he vaativat hallitusta lähettämään ”Gängsnacket”(Jengikeskustelu) -esitteen kaikkiin ruotsalaisiin kotitalouksiin, joissa on kouluikäisiä lapsia. Nyt puoluetta pilkataan – sen omassa sanomalehdessä Aftonbladetissa.

Keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa työvaliokunnan varapuheenjohtaja Teresa Carvalho (S) kehotti hallitusta ryhtymään lisätoimiin jengirikollisuutta ja nuorten lisääntyvää rekrytointia rikollisverkostoihin vastaan.

Hän esitti kaksi konkreettista ehdotusta, joita sosialistit vaativat hallitusta toteuttamaan välittömästi. Toinen on, että ”Gängsnacket”-esite lähetetään kaikkiin ruotsalaisiin kotitalouksiin, joissa on kouluikäisiä lapsia.

Esite on käännetty yhdeksälle kielelle (englanti, arabia, keskikurdi (sorani), ranska, persia (farsi), somali, espanja, tigrinya ja turkki).

Toinen vaatimus on, että poliisin pitäisi vierailla kouluissa tiedottamassa nuorille jengien värväysmenetelmistä.

”Meidän on lisättävä yleistä tietoisuutta siitä, mitä seurauksia jengiin ajautuville on. Nuoria on varoitettava jengeistä samalla tavalla kuin olemme aina varoittaneet rumista vanhoista miehistä”, Carvalho sanoi.

Lehdistötilaisuutta ja hallitusta koskevaa pamflettivaatimusta on pilkattu laajalti sosiaalisessa mediassa – ja jopa puolueelle uskollinen vasemmistoliberaali sanomalehti Aftonbladet on epäileväinen. Uutiskolumnisti Oisin Cantwell kuvaa keskiviikon lehdistötilaisuuden tunnelmaa artikkelissa, joka on otsikoitu ”Jengit murhaavat ja sosiaalidemokraatit panostavat esitteeseen”.

”Kahdeksan enemmän tai vähemmän lamaantunutta toimittajaa teeskenteli tekevänsä muistiinpanoja samalla kun poliitikot höpöttelivät aiheesta”, hän kirjoittaa.

