Suomalainen säästää kahvista mutta ei luovu siitä

Kahvin hinta on noussut runsaasti kuluvana vuonna. Syynä pidetään sään ääri-ilmiöitä ja ilmastossa käynnissä olevaa muutosta, joka vaikeuttaa kahvin viljelyä. Kahvin hintaa nostavat myös pörssikeinottelijat, jotka pitävät raaka-aineita, kuten kahvia, kullan veroisena rahan turvasatamana, jossa sijoitus on turvassa.

”Kahvin hinta perustuu kysyntään ja tarjontaan”, sanoo Kaffa Roastery- yhtiön johtaja ja perustaja Svante Hampf. ”New Yorkin pörssin arabica- kahvin hinta tuleville kahvitoimituksille toimii yleensä pohjana arabica- lajikkeen hinnoille. Laadusta ja kahvista riippuen maksetaan laatupreemio sen päälle”.

Hampfin mukaan kahvin hinta olisi nyt alhaisempi ilman kahvilla keinottelevia spekulantteja.

Hänen mukaansa kahvin viljely vaikeutuu entisestään kahvin viljelylle otollisten alueitten kuumetessa.

”Kahvi kasvaa korkealla päiväntasaajan molemmin puolin, ja kun nämä alueet kuumenevat liikaa, ei ole paikkaa, minne viljelmät voisi siirtää”, arvioi Hampf.

Paulig-yhtiön kaupallinen johtaja Pia Teir pitää korkeaa kahvin hintaa hyvänä kahvin tuottajille.

”Korkea hinta rohkaisee viljelijöitä investoimaan tuotantoon, kestäviin viljelykäytäntöihin sekä innostaa uusia ihmisiä kahvinviljelyn pariin”, pohtii Teir.

Sekä Svante Hampf että Pia Teir uskovat suomalaisten jatkavan kahvin juontia hinnan noususta huolimatta. Suomalaiset vaihtavat kahvinsa edullisempiin merkkeihin, ja kiinnittävät huomiota kahvihävikkiin. Keitetty kahvi juodaan loppuun, eikä kaadeta viemäriin.

”Kahvimme myynti on noussut tänä vuonna, vaikka taloustilanne on suhteellisen huono Suomessa juuri nyt”, kehuu Paulig- yhtiön Pia Teir. ”Kahvin kulutus on pysynyt jo pitkään Suomessa vakaana, ja kahvi on vahvasti osa suomalaisten arkea ja kulttuuria. Emme näe tämän muuttuvan tulevaisuudessa”, Teir toteaa.

Lähde Maaseudun Tulevaisuus-lehti