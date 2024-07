Tappouhkauksia ja terrorismia: Massiiviset turvatoimet käynnissä israelilaisten olympiaurheilijoiden saapuessa Pariisiin

Israelin tiedustelupalvelu Shin Bet vastaa Israelin delegaation turvallisuudesta siitä lähtien, kun he saapuvat Ranskaan.

Israel lähettää aseistettuja Shin Bet -agentteja Pariisiin valmistautumaan kaikkien aikojen suurimpaan israelilaisia urheilijoita olympialaisissa koskevaan turvallisuusoperaatioon.

Maailman merkittävimpään urheilukilpailuun osallistuvat israelilaiset olympiaurheilijat ovat israelilaismedian mukaan saaneet viime päivinä verkossa lukuisia tappouhkauksia.

Noin 88 israelilaista urheilijaa ja heidän joukkueitaan on tarkoitus turvata Israelin Shin Bet -tiedustelupalvelun toimesta, mutta kaikilla ei ole omaa henkivartijaa.

Israelin yleisradioyhtiö Walla kertoi viikonloppuna, että israelilaiset urheilijat ovat saaneet netissä uhkaavia viestejä, jotka on kirjoitettu huonolla hepreankielellä. Jopa 15 urheilijaa ja heidän joukkueitaan on raportoitu saaneen samanlaisia tappouhkauksia sähköpostitse, joissa heitä varoitettiin, että heidät tapetaan, kun he saapuvat Ranskaan.

Nimettömässä sähköpostiviestissä uhattiin toistaa Münchenin verilöylyn hirmuteot vuoden 1972 kesäolympialaisten aikana ja luvattiin vahingoittaa ”kaikkia israelilaisia, jotka ovat läsnä olympialaisissa”.

Münchenin verilöylyssä murhattiin 11 israelilaista urheilijaa ja valmentajaa kahdeksan Musta Syyskuu -palestiinalaisryhmään kuuluneen henkilön toimesta.

Myös monet tänä vuonna kilpailevat israelilaisurheilijat ovat saaneet viime päivinä epäilyttäviä puheluita ulkomaisista numeroista.

Israelin kulttuuri- ja urheiluministeri Miki Zohar kertoi Telegraphille, että joukkueen turvallisuusbudjetti on tänä vuonna kaksinkertaistettu ja turvallisuusjärjestelyjen suunnittelu on ollut käynnissä ”yli vuoden”.

”Tiedämme, että uhkia on olemassa, mutta emme halua puhua niistä”, hän sanoi. ”Yritämme parhaamme mukaan varmistaa, että urheilijat tuntevat olonsa vapaaksi, mutta myös turvalliseksi eivätkä pelkää. Emme halua, että he näkevät vartijoita liikaa. Haluamme, että he tuntevat olonsa turvalliseksi, jotta he voivat tehdä työnsä.”

Lior Akerman, entinen Shin Betin upseeri, kertoi Telegraphille, että agentit ”varustetaan aseilla ja teknologialla” ja että heitä avustavat paikalliset turvallisuusjoukot ja poliisivoimat.

Akermanin mukaan Shin Bet valvoo urheilijoiden turvallisuutta ‘joka tilanteessa ja paikassa’ heidän saapumisestaan siihen asti, kun he nousevat koneeseen, jolla he palaavat Israeliin.

Hän sanoi: ”Tietenkään ei ole mahdollista mennä yksityiskohtiin turvallisuusmenetelmistä, mutta Israelin kokemuksen ja tietämyksen yhdistelmä yhdessä paikallisten turvallisuusjoukkojen kanssa tehtävän yhteistyön kanssa tarjoaa erinomaisen ja täydellisen vastauksen valtuuskunnan turvallisuuteen.”

Israelin joukkue ei aio välttää mitään tapahtumia tai paikkoja, ja se aikoo virallisten tahojen mukaan osallistua kisoihin normaalisti.

Terrorismiuhat: ”Iran on käytännössä kaiken takana”

Shin Betin entinen päällikkö Yaakov Peri kertoi Telegraphille, että operaatio on ”yksi vaikeimmista turvallisuushaasteista”, joita Israelin valtuuskunta on kohdannut maan historiassa, ja että Israelin turvallisuusagentit ovat todennäköisesti jo Pariisissa ”tarkistamassa tilannetta”.

”Uhka ryhmää vastaan voi tulla mistä tahansa, ei ole epäilystäkään siitä, että vaara on olemassa. Se voi olla Hamas tai muut terroristit, mutta Iran on käytännössä kaiken takana. Ja Ranska on erityinen huolenaihe siellä vallitsevan antisemitismin vuoksi”, Peri sanoi.

Israelin ja Hamasin välinen sota on lokakuusta lähtien saanut juutalaisiin ja israelilaisiin Euroopassa kohdistuvat uhkaukset nousemaan räjähdysmäisesti, ja Israel on väittänyt torjuneensa ”kymmeniä” iskuja israelilaisia vastaan ulkomailla viime kuukausina.

Perjantaina Ranskan poliisi pidätti Hamasia tukevan miehen terrorismista syytettynä sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt murhata taksinkuljettajan.

Israelin hallitus on 7. lokakuuta lähtien toistuvasti varoittanut Israelin kansalaisia matkustamasta ulkomaille Iranin, Hamasin ja muiden jihadistiryhmien ”kasvavan uhan” vuoksi, sillä nämä ryhmät ”edistävät tarmokkaasti iskuja israelilaisia ja juutalaisia vastaan”.

Israelin turvallisuusviranomaiset pitävät Ranskaa ”kategorian 2” maana, mikä tarkoittaa, että maassa vieraileviin israelilaisiin kohdistuu ”potentiaalinen uhka” ja että on suositeltavaa ryhtyä ”tehostettuihin varotoimenpiteisiin”.

Münchenin verilöylyn muistotilaisuus, jonka ajankohtaa ja paikkaa ei vielä tiedetä, järjestetään tämän vuoden olympialaisten yhteydessä, kertoivat ranskalaiset tiedotusvälineet.

Lähde: Telegraph