Taylor Swiftin konsertit: Poliisi esti suunnitellun islamistisen terrori-iskun Wienissä – nyt kaksi miestä pidätetty

Keskiviikkona pidätettiin Itävallan kansalainen, joka oli vannonut uskollisuutta jihadistiryhmä Islamilaiselle valtiolle (IS). Nuori mies oli tehnyt yhteistyötä toisen henkilön kanssa.

Poliisi ilmoitti keskiviikkona pidättäneensä Itävallassa kaksi ihmistä, mukaan lukien 19-vuotiaan miehen, jotka olivat suunnitelleet islamistihyökkäyksiä erityisesti yhdysvaltalaistähti Taylor Swiftin tälle viikolle Wieniin suunniteltujen konserttien yhteydessä.

Itävallan kansalainen, joka oli vannonut uskollisuutta jihadistiryhmä Islamilainen valtio (IS) -järjestölle, pidätettiin erikoisoperaation jälkeen Ala-Itävallassa, tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista, kertoi yleisen turvallisuuden pääjohtaja Franz Ruf lehdistötilaisuudessa.

19-vuotiaalla pidätetyllä kerrotaan olevan ”pohjoismakedonialaiset ”juuret. Hänen kerrotaan vannoneen uskollisuudenvalan nykyiselle Isisin johtajalle vasta muutama viikko sitten, heinäkuun alussa.

”Löysimme valmistelutoimia, jotka keskittyivät Taylor Swiftin konsertteihin Wienissä. Epäillyn kotoa oli takavarikoitu” ”kemiallisia aineita”. Nuori mies oli yhteistyössä toisen henkilön kanssa, joka oli myös radikalisoitunut internetissä ja joka pidätettiin Wienissä”, Franz Ruf sanoi, mutta ei kertonut tarkempia yksityiskohtia.

Odotettavissa 65 000 katsojaa joka keikalle

Poliisitoimenpiteitä tehostetaan lähipäivinä erityisesti megatähden torstaina, perjantaina ja lauantaina Itävallan pääkaupungissa järjestettävien konserttien sisäänkäynneillä, joihin odotetaan joka ilta 65 000 katsojaa Ernst Happel -stadionille. ”Konkreettinen vaara on toistaiseksi eliminoitu, mutta koska ”abstrakti” vaara on edelleen olemassa ja lisääntynyt, meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ja aktivoitava erikoisyksikkömme konsertteja varten”, Wienin poliisipäällikkö Gerhard Pürstl sanoi.

Tämä tarkoittaa, että erityisesti tuhansia teinifaneja suojelevat poliisit rynnäkkökivääreineen ja tarkka-ampujineen, erikoisyksiköt Wega ja Cobra, siviilivaatteisiin pukeutuneet erikoisjoukot ja kymmenet poliisit Ernst Happel -stadionilla ja sen ympäristössä.

Itävalta on lisännyt ennaltaehkäiseviä toimiaan sen jälkeen, kun 2. marraskuuta 2020 tehdyssä jihadisti-iskussa kuoli neljä ihmistä. Kyseessä oli ensimmäinen isku tähän aiemmin hyvin turvalliseen 9,1 miljoonan asukkaan maahan.

Räjähdys aiheutti Wienissä poliisin erikoisoperaation tiistaina

Tiistaina noin kello 20.30 Wien Ottakringissä järjestettiin laajamittainen operaatio. Mies heitteli esineitä ulos ikkunasta Thaliastraße-alueella, minkä jälkeen poliisi hälytettiin paikalle.

Kun asunnosta epäiltiin kuuluvan laukauksia, poliisit ottivat yhteyttä mieheen. COBRA-erikoisyksikön saapuessa paikalle tapahtui räjähdys. Alla olevan videon ensimmäiset kohtaukset kuvattiin heti räjähdyksen jälkeen.

Lähde: Heute, Le Figaro