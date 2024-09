”Transsukupuolinen” paralympiajuoksija ei pääse naisten 400 metrin finaaliin

Biologinen mies Valentina Petrillo pääsi Pariisin paralympialaisten välieriin ensimmäisellä kierroksella ajalla 58,35 sekuntia. Puolivälierissä Petrillo juoksi kuitenkin Fox Newsin mukaan aikaan 57,58 sekuntia ja sijoittui kolmanneksi.

Iranilainen paralympiaurheilija Hagar Safrarzadeh Ghahderijani sijoittui toiseksi ajalla 56,07. Venezuelalainen paralympiaurheilija Alejandra Paolo Perez Lopez sijoittui toiseksi ajalla 56,34.

Petrillo aloitti juoksemisen nuorempana, mutta kun hän sai tietää sairastavansa Stargardtin tautia 14-vuotiaana, hän lopetti urheilun. Vasta 41-vuotiaana Petrillo alkoi kilpailla paraurheilukilpailuissa miehenä, kertoo Athletic.

Stargardtin taudin oireita ovat National Eye Instituten mukaan ”hidas keskeisen näön menetys molemmissa silmissä” sekä ”harmaat, mustat tai sumeat täplät näön keskellä”, ”valoherkkyys” ja ”värisokeus”.

Valentina Petrillo, a biological male who ”identifies” as a woman, will not compete for Paralympic gold after failing to qualify in the Women’s T12 400m semi-finals.

Earlier today, Petrillo accused his critics of simply being ”jealous” of him. https://t.co/178qZ6KbNM pic.twitter.com/x96bETY1W2

