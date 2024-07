Turkkilainen puukotti afrikkalaisen kuoliaaksi – uhrin sukulaiset hyökkäsivät poliisin kimppuun

Berliinissä 29-vuotias turkkilainen maahanmuuttaja puukotti 37-vuotiasta afrikkalaista maahanmuuttajaa parkkipaikasta syntyneessä kiistassa. Poliisit saapuivat rikospaikalle, ja uhrin sukulaiset leimasivat poliisit välittömästi ”rasisteiksi”.

Kun turkkilaistaustainen mies oli tappanut kamerunilaisen miehen Berliinissä, kuolleen afrikkalaisen miehen ystävät ja sukulaiset hyökkäsivät fyysisesti poliisin kimppuun.

Poliisi ja ensihoitoyksiköt saapuivat torstaina noin kello 18 paikalle, kun 37-vuotias kamerunilaismies oli loukkaantunut vakavasti puukotuksesta. Kamerunilaismiehen ystävät ja sukulaiset kokoontuivat paikalle ja estivät poliiseja todisteiden keräämisessä.

Riita oli saanut alkunsa parkkipaikkaa koskevasta erimielisyydestä. 29-vuotiaan turkkilaisen maahanmuuttajan kerrotaan puukottaneen 37-vuotiasta länsiafrikkalaista miestä vatsaan, joka kuoli sairaalassa.

Illalla kello 23.00 aikaan noin 30-40 ihmistä kokoontui paikalle Berliinin Weddingin kaupunginosassa. Poliisin mukaan he yrittivät tunkeutua alueelle, joka oli eristetty meneillään olevan rikospaikkatutkinnan vuoksi, ja käyttäytyivät aggressiivisesti poliiseja kohtaan. He syyttivät poliiseja toistuvasti ”rasismista”.

”Joukosta heitettiin muun muassa lasipulloja poliiseja kohti”, poliisin tiedottaja kirjoitti. Yhteensä viisi poliisia loukkaantui lievästi, ja useita rikossyytteitä nostettiin poliisien vastustamisesta ja pahoinpitelystä sekä rauhan rikkomisesta.

Poliisiliitto järkyttyi estojen madaltumisesta

Pidätetty turkkilainen on tarkoitus viedä oikeuden eteen.

Poliisiliiton tiedottaja sanoi tapauksesta: ”Meidän on ymmärrettävä, että estokynnys näyttää laskeneen yhä useampien ihmisten kohdalla ja että fyysinen koskemattomuus tuskin merkitsee enää mitään. Kuka tahansa, jolla on veitsi mukanaan, on valmis vahingoittamaan vakavasti tai jopa tappamaan muita. On ymmärrettävää, että vainajan omaiset ovat henkisesti järkyttyneitä. Ei kuitenkaan voida hyväksyä, että oikeusvaltiossa poliisin toimenpiteitä massiivisesti estetään ja kollegoitamme heitellään pulloilla ja kivillä. Tämä ei ole hyväksyttävää.”

Lähde: Junge Freiheit