Työssäkäyvä vai työtä vieroksuva – lähtömaan kulttuurilla on merkitystä

Jo pitkään on ollut yleisesti tiedossa, että joistakin maista tulevat maahanmuuttajat ovat ahkerampia ja työteliäämpiä, kun taas toisista maista tulevat ovat työtä vieroksuvia. Nyt on tehty ruotsalainen tutkimus, joka vahvistaa tämän tieteellisesti ja osoittaa, että kulttuurierot ovat suurin syy tähän. Tutkimusta on kuitenkin osittain sensuroitu valtiollisella tasolla, koska tämänkaltaisia tosiasioita pidetään ”poliittisesti arkaluonteisina”.

Työmarkkinatilastot ovat jo pitkään osoittaneet, että alkuperämaalla on suuri vaikutus siihen, kuka käy töissä ja kuka ei. Esimerkiksi somalialaisista maahanmuuttajista edes puolet ei käy töissä, kun taas iranilaisista 70 prosenttia käy joka aamu töissä. Länsimaista tulevien maahanmuuttajien työllisyysaste on kuitenkin huomattavasti korkeampi.

Osa selityksestä löytyy koulutustasoeroista. Jotkut väittävät, että joistakin maista tulevia maahanmuuttajia syrjitään enemmän kuin toisista maista tulevia, mutta tämän tueksi ei ole näyttöä, eikä varsinkaan selitykseksi työllisyysasteiden suurille eroille eri ei-länsimaisten maahanmuuttajaryhmien välillä. Kolmansien maiden maahanmuuttajia syytetään usein ”epäonnistuneesta kotouttamisesta”.

Kulttuuriset arvot ovat ratkaisevia

Tuore tutkimus osoittaa kuitenkin, että on olemassa toinenkin tekijä, joka jättää varjoonsa useimmat muut tekijät – maahanmuuttajan lähtömaan kulttuuri ja arvot.

”Eri maista tulevien maahanmuuttajien henkisessä pääomassa on suuria eroja. Ja tekijä, joka tilastollisesti selittää suurimman osan eroista, on kulttuuriset arvot”, selittää Lundin yliopiston taloustieteilijä Andreas Ek Fokusille.

Ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää siitä, mitä henkisen pääoman käsite sisältää. Tämä johtuu osittain siitä, että joitakin tekijöitä pidetään ”poliittisesti arkaluonteisina”, kuten ajatusta siitä, että on olemassa parempia ja huonompia kulttuureja. Vielä kiistanalaisempaa on puhua älykkyysosamääräeroista ryhmätasolla.

Maiden väliset valtavat erot

Tosiasiat kuitenkin ovat muuttumattomia. Esimerkiksi Luxemburgin keskivertokansalainen tuottaa kolmesataa kertaa enemmän kuin Etelä-Sudanin keskivertokansalainen. Tämän selittäminen maiden kehitystasolla ja tuottavuuden edellytyksillä ei riitä. Tuottavuuserot säilyvät suurelta osin myös silloin, kun korkean ja matalan kehitystason maista muutetaan esimerkiksi Ruotsiin.

Andreas Ek on tutkinut, kuinka paljon arvoa eri maista tulevat maahanmuuttajat tuovat työnantajilleen. Ryhmätasolla ilmenee suuria eroja. Ek tarkasteli tekijöitä, joita maahanmuuttajat tuovat mukanaan uuteen maahan: koulutusta, terveyttä ja kulttuurisia arvoja.

”Kun vertaan koulutusta, terveyttä ja kulttuurisia arvoja, juuri kulttuuriset arvot korreloivat vahvimmin henkisen pääoman kanssa”, Ek sanoo.

Eroja on edelleen toisen sukupolven maahanmuuttajien kanssa

Eri maiden kulttuurien ominaispiirteitä kuvaavassa niin sanotussa World Values Survey -kartassa Ruotsi on oikealla ylhäällä maallistuneessa ja liberalistisessa kulmassa. Sen sijaan niiden maiden kulttuurit, joista Ruotsi on vastaanottanut valtavia määriä maahanmuuttajia, ovat vasemmalla alhaalla, ja niissä on laajalle levinnyttä taikauskoisuutta ja alistuneisuutta. Sijoitukset korreloivat sen kanssa, kuinka paljon tai vähän maahanmuuttajat ryhmätasolla työskentelevät vastaanottavassa maassa.

Toiveet ovat olleet korkealla, että toisen sukupolven maahanmuuttajat sopeutuisivat Ruotsiin huomattavasti paremmin kuin vanhempansa. Todellisuus on monessa suhteessa aivan toisenlainen. Vaikka maahanmuuttajat ovat kasvaneet täällä, käyneet samaa koulujärjestelmää jne., vanhemmilta perityt kulttuuriset tekijät ja arvot vaikuttavat ja johtavat lähtömaasta riippuen edelleen alhaisiin tai korkeisiin työllisyysasteisiin.

Ek huomauttaa, että kulttuurista johtuvat erot työllisyydessä voivat olla jopa suurempia kuin mitä hän raportoi tutkimuksessaan. ”Koko julkinen sektori – jossa monet maahanmuuttajat ovat työllisiä ja työttömiä – on salannut asioita eikä anna mitään tietoja tämäntyyppisiä raportteja varten. Luvut perustuvat siis yksityiseen sektoriin”. Ek ei kuitenkaan usko, että tulokset vääristyvät kovin paljon tämän tietojen piilottelun vuoksi.

Valtion sensuuri estää vapaan tutkimuksen

Niin sanottua eettistä valvontaviranomaista on viime vuosina toistuvasti ja ankarasti arvosteltu siitä, että se harjoittaa valtiollista sensuuria riippumattomien tutkimusten suhteen vasemmistolaisella politisoidulla tavalla. Se voi lopettaa rahoituksen epämiellyttävälle tutkimukselle, se voi peruuttaa valmiita tutkimusasiakirjoja ja haastaa ”väärän” tutkimuksen tehneet tutkijat oikeuteen.

Tässä tapauksessa tohtori Ekin sallittiin tehdä tutkimus ja julkaista tulokset tietyllä tärkeällä varauksella. Tietoja siitä, missä maissa on kulttuurisesti ahkeria tai työtä karttavia maahanmuuttajia, ei saa levittää yleisölle. Työmaaporukoissa ja työnantajien keskuudessa on kuitenkin kokemukseen perustuva käsitys siitä, keitä he ovat.

”Henkilökohtaisesti minun on vaikea nähdä, että tällainen rajoitus olisi myönteinen tai edes järkevä. Omassa tutkimuksessani se, ettei maiden nimiä ole saanut julkaista, ei ole ollut suuri este. Mutta se tekee muiden tutkijoiden mahdottomaksi käyttää tuloksiani, ja siinä mielessä tietoa menetetään”, Ek kritisoi akateemista valtiollista sensuuria.

Ruotsin tilastokeskus sensuroi myös

Myös Ruotsin tilastokeskus (SCB) on valtiollisen sensuurin alainen, eikä se normaalisti anna tietoja ihmisten alkuperämaista tavallisille kuolevaisille, koska heidän ei katsota pystyvän käsittelemään tietoja tekemättä ”vääriä johtopäätöksiä”. Vain tutkijat saavat tietää, mutta silloinkin tietojen luovuttaminen rajoittuu usein siihen, mistä maanosasta maahanmuuttajat ovat kotoisin. Ruotsin tilastokeskus luovuttaa tutkijoille alkuperämaittain eriteltyjä tietoja vain poikkeuksellisesti. Suurelle yleisölle tietoja ei anneta lainkaan.

Perusteluna on, että ”ongelmallisille ryhmille voi olla kielteisiä seurauksia”, jos yleisö saa tietää tilanteesta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa ei haluta, että ruotsalaisten käsitys siitä, mitkä maahanmuuttajat ovat ahkeria tai työtä vieroksuvia, vahvistuu.

Epävirallinen tieto, jolta puuttuu tutkimuspohja, voidaan edelleen hylätä maahanmuuttoa koskevassa julkisessa keskustelussa muukalaisvihamielisenä tai rasistisena ennakkoluulona. Ekin on kuitenkin vaikea nähdä hyviä argumentteja tällaisen valtiollisen sensuurin puolesta.

”Minulle ei ole koskaan esitetty perusteluja, miksi syntymämaata pitäisi pitää arkaluonteisena muuttujana, minulle on vain kerrottu, että se on”, hän sanoo.

Ek uskoo, että hänen tutkimuksensa tarjoaa vankan perustan hylätä väitteet, joiden mukaan 1) eri maista tulevien maahanmuuttajien työn tuottavuudessa ei ole eroja 2) jotkut ryhmät työskentelevät vähemmän, koska heitä syrjitään. Lisäksi tutkimus osoittaa, että kulttuurierot ovat paljon ratkaisevampia kuin yleisesti väitetään.

Lähde: Fokus , Samnytt