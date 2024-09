Työväenpuolue tyhjentää vankilat: Moni palaa vankilaan ”muutamassa päivässä”, kun tuhat ensimmäistä vapautettiin eilen

Britannian uusi vasemmistohallitus vapautti varhain tiistaiaamuna ensimmäiset tuhatkunta vankia. Vangit kertoivat, että heidät oli saatu vakuuttuneiksi siitä, että he äänestävät työväenpuoluetta lopun ikäänsä vapauduttuaan.

Yli 1 700 tuomittua vapautettiin tiistaina Britannian vankiloista, mikä on huomattavasti enemmän kuin tavanomaisena päivänä ja lähes kaksinkertainen määrä vankeja, joiden tuomio päättyisi normaalisti viikon aikana. Jos hallituksen suunnitelma jatkuu mainostetulla tavalla, kaduille ennenaikaisesti vapautuvien ylimääräisten vankien määrä, jotka ovat suorittaneet alle puolet tuomioistuimen määräämistä tuomioista, nousee lähiviikkoina 5 000:een.

Uusi vasemmistolainen työväenpuolueen hallitus on käyttänyt suuren osan ensimmäisistä kuukausistaan vallassa pidättämällä ihmisiä – erityisesti lapsimurhien ja massamaahanmuuton vastaisten mielenosoitusten ja mellakoiden vuoksi. Vankilajärjestelmän jo ennestään huonon tilanteen vuoksi tilat uusille vangeille alkavat käydä vähiin. Oikeusministeri Shabana Mahmood sanoo, että vankien vapauttaminen on merkki siitä, että hallitus ”tarttuu kriisiin suoraan” ja että se on välttämätöntä, jotta estetään ”rikosoikeusjärjestelmämme täydellinen romahdus, joka heikentäisi kansalaisten turvallisuutta”.

Oikeusasiantuntijat kuitenkin kyseenalaistavat toimenpiteen järkevyyden. Britannian valtiolliselle yleisradioyhtiölle BBC:lle tiistaiaamuna puhunut ehdonalaisvalvonnan ylitarkastaja Martin Jones sanoi, että vapautuvat rikoksentekijät joutuvat ”lähes varmasti” takaisin vankilaan ”päivien tai viikkojen kuluessa”, koska ”asiat menevät pieleen yhteisössä”.

Hän huomautti lisäksi: ”Noin kolmasosa vuosittain vankilasta vapautuvista henkilöistä syyllistyy todistettavasti uuteen rikokseen vuoden kuluessa… Lisäksi on tietysti pieni riski, että jotkut näistä rikoksista ovat vakavia, ja vaikka se on harvinaista, sitä riskiä ei voida sulkea pois.” Samalla vankiloiden ylitarkastaja Charlie Taylor sanoi, että on ”väistämätöntä”, että jotkut näistä entisistä vangeista käyttäisivät saamaansa vapautta tehdäkseen lisää rikoksia, kertoo The Times.

*The system is working as intended*

Good times coming for former SF moving into private security https://t.co/tdKlOX4FEA — Dominic Cummings (@Dominic2306) September 10, 2024

Hallituksen entinen huippuneuvonantaja Dominic Cummings pohdiskeli sarkastisesti, että ”kun tuomittujen rikollisten määrä kaduilla kasvaa, ehkä ainoa väestöryhmä, joka saattaa hyötyä tästä, ovat entiset erikoisjoukkojen sotilaat, jotka työskentelevät nykyään yksityisen turvallisuusalan palveluksessa”.

Vankien vapauttamisesta kärsivät erityisesti heidän uhrinsa. Kun tuomitut pahoinpitelijät vapautetaan vankilasta, heidän terrorisoimiaan ihmisiä yleensä varoitetaan etukäteen, jotta he voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin vahvistaakseen itseään henkisesti tai suojellakseen itseään. Tämä hoidetaan uhrien kanssa toimivien yhteysyksiköiden kautta, jotka ovat kuulemma olleet viime viikolla täysin ylikuormitettuja.

Näin ollen useita aiempia uhreja ei ole varoitettu, jos heidän pahoinpitelijänsä on vapautettu tiistaina. On olemassa ”huomattava vähemmistö”, johon ei ole otettu yhteyttä. Järjestelmä on ylikuormitettu, koska hallitus on alkanut tyhjentää vankiloita, huomauttaa The Guardian.

Mitä tulee vankeihin itseensä, jotkut heistä suostuteltiin puhumaan brittiläisille yleisradioyhtiöille, kun he kävelivät vapauteen tiistai-aamuna. Useat tiedotusvälineet raportoivat ”juhlatunnelmasta” vankilan porttien ulkopuolella. The Daily Mailin mukaan kaksi vankia, joista toinen on tuomittu huumekauppiaaksi ja toinen vankilassa törkeästä murtovarkaudesta (”aseellinen murto”), kertoi lehdelle, että valtion politiikka vankilatuomioiden lyhentämiseksi on ”saanut heidät vakuuttuneiksi äänestämään tulevaisuudessa työväenpuoluetta”.

GB Newsin toimittaja Charlie Peters kirjoitti siitä, mitä hän näki His Majesty’s Prison Wandsworthin vankilan ulkopuolella: ”Eräs tuore entinen vanki kävelee ulkona odottavan väkijoukon luo, tunnistaa yhden vanhoista sellikavereistaan ja sytyttää tämän kanssa jointin [marihuanasavukkeen, joka on laitonta Britanniassa]. Poliisi on parkissa tien varressa ja tarkkailee tilannetta.”

Lähde: Times, Daily Mail, Guardian