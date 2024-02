Unkarin presidentti eroaa seksuaalisen hyväksikäyttötapauksen armahduksen vuoksi

Unkarin presidentti Katalin Novak erosi lauantaina jouduttuaan kasvavan painostuksen kohteeksi, koska hän armahti miehen, joka oli tuomittu avustamisesta seksuaalisen hyväksikäytön salaamisessa lastenkodissa.

Novak, joka on konservatiivisen pääministerin Viktor Orbánin läheinen liittolainen, erosi viikko sen jälkeen, kun paikallinen uutissivusto 444.hu kertoi ensimmäisen kerran presidentin armahduksesta.

Paljastus aiheutti julkista kohua, ja oppositio vaati Novakin ja entisen oikeusministerin Judit Vargan eroa. Varga, joka on ollut Orbánin hallitsevan Fidesz-puolueen nouseva tähti, erosi lainsäätäjän virasta lauantaina.

Skandaali oli harvinainen takaisku Orbánille, joka on ollut vallassa vuodesta 2010 ja jolla on edessään europarlamenttivaalit samaan aikaan, kun maa selviää inflaatiokriisistä.

Orbán on vuosien ajan kampanjoinut suojellakseen lapsia LGBTQ-aktivisteilta, jotka kiertelevät maan kouluissa. Tämä on ollut yksi monista aiheista, joista Orbán on ollut riidoissa Euroopan komission kanssa.

”Tein virheen … Tänään on viimeinen päivä, jolloin puhun teille presidenttinä”, sanoi Novak, jonka rooli presidenttinä on pitkälti seremoniallinen, ilmoittaessaan erostaan valtion televisiossa. Hän keskeytti virallisen vierailunsa Qatariin ja palasi yllättäen Budapestiin lauantaina.

”Tein päätöksen armahduksen myöntämisestä viime huhtikuussa uskoen, että tuomittu ei käyttänyt väärin valvomiensa lasten haavoittuvuutta. Tein virheen, sillä armahdus ja perustelujen puuttuminen olivat omiaan herättämään epäilyksiä pedofiliaan sovellettavasta nollatoleranssista”, hän sanoi.

Tällä viikolla Unkarin oppositiopuolueet olivat vaatineet Novakin eroa tapauksen vuoksi, ja perjantaina tuhat mielenosoittajaa kokoontui Novakin toimiston eteen ja vaati häntä eroamaan.

Pyrkiessään hillitsemään poliittista vahinkoa Orbán henkilökohtaisesti jätti myöhään torstaina parlamentille perustuslain muutoksen, jolla presidentiltä riistetään oikeus armahtaa lapsiin kohdistuneita rikoksia. Jotkut poliittiset analyytikot olivat tulkinneet tämän toimenpiteen selkeäksi viestiksi Novakille.

Lauantaina Judit Varga – jonka odotettiin johtavan Fideszin listaa vaaleissa ja joka myös allekirjoitti armahduksen – ilmoitti Facebookissa eroavansa Fideszin kansanedustajan tehtävästä ja ottavansa vastuun päätöksestään.

”Eroan julkisesta elämästä, luovun mandaatistani lainsäätäjänä ja myös Euroopan puolueen listan kärkipaikasta”, Varga sanoi.

Fideszin parlamenttiryhmän johtaja Mate Kocsis sanoi, että Novak ja Varga tekivät ”vastuullisia” päätöksiä, joita puolue kunnioittaa.

Fidesz johtaa mielipidemittauksia ennen kesäkuun vaaleja, mutta noin kolmannes äänestäjistä on epävarmoja.

Lähde: Reuters