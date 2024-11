Useimmat EU-johtajat onnittelevat Trumpia voiton jälkeen – osa on edelleen hiljaa

EU-johtajat ovat heränneet uuteen maailmaan 6. marraskuuta, kun Trump on matkalla Valkoiseen taloon.

Donald Trumpin ratkaisevan voiton jälkeen yksi ensimmäisistä, joka onnitteli valittua presidenttiä hänen voitostaan, oli Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sittemmin myös muut EU-johtajat ovat esittäneet onnittelunsa. Brysselissä ja monilla Euroopan vallanpitäjillä on epäilemättä pelkoja siitä, että heidän vapaat kädet hyökätä demokratiaa ja sananvapautta vastaan ovat vakavasti uhattuina Trumpin presidenttikauden myötä. Jotkut kiihkeimmistä Trumpin vastustajista ovat julkaisuhetkellä vaienneet hänen voitostaan.

”Onnittelut, presidentti @realDonaldTrump. Valmiina työskentelemään yhdessä, kuten teimme neljä vuotta. Sinun ja minun vakaumuksellani. Kunnioituksella ja kunnianhimolla. Enemmän rauhaa ja vaurautta”, Macron kirjoitti.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Ranskan pääministeri Michael Barnier on pysytellyt hiljaa.

Myös Ukrainan johtaja kiirehti onnittelemaan. Koska Ukraina on vahvasti riippuvainen sodasta, jota monet uskovat Yhdysvaltojen räikeästi ajaneen – ja voimakkaasti rahoittaneen – ei ole mikään yllätys, että Volodymyr Zelenskyi pyrkii hyviin suhteisiin Yhdysvaltain uuden johtajan kanssa. Hän tapasi Trumpin jo tänä syksynä, vaikka raportoitiin, että tapaaminen jäi melkein toteutumatta kahden leirin välisten jännitteiden vuoksi. Trump on luvannut lopettaa sodan nopeasti.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on ollut yksi Trumpin suurimmista tukijoista. Orbán on kirjoittanut X:ään: ”Yhdysvaltain poliittisen historian suurin paluu… Kovasti kaivattu voitto maailmalle.”

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Ison-Britannian johtaja Keir Starmer tarjosi jopa rauhantarjouksen ja väitti ”seisovansa rinta rinnan puolustaakseen yhteisiä arvoja, vapautta, demokratiaa ja yrittäjyyttä”. Erityisesti häntä syytetään siitä, että hän lähetti puolueen agentteja taistelemaan Kamala Harrisin puolesta vaihtuvissa osavaltioissa, mikä saattoi olla laitonta toimintaa. Hän vaati myös Elon Muskin vaientamista yhdessä hänen X-alustansa kanssa.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory. I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

Saksan liittokansleri Olaf Scholz oli hieman myöhässä, mutta hänkin on nyt onnitellut Trumpia.

Ich gratuliere @realDonaldTrump zur Wahl zum US-Präsidenten. Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

Toistaiseksi Irlannin presidentti Michael Higgins ei ole ilmoittanut mitään, eikä myöskään Slovenia ole ilmoittanut mitään.

Puolan pääministeri Donald Tusk, joka on tunnetusti vastustanut Unkaria, liittyi mukaan juhlintaan hyvin myöhään, mutta viimein hänkin tuli mukaan.

Congratulations to @realDonaldTrump on winning the election. I look forward to our cooperation for the good of the American and Polish nations🇵🇱🇺🇸 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 6, 2024

Puolan presidentti Andrzej Duda puolestaan oli jo toivottanut Trumpin lämpimästi tervetulleeksi.

Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024

Venäjän entisellä presidentillä ja maan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajalla Dmitri Medvedevillä oli salaperäisempi viesti – Harrisille ja sodan osalta.

Trump on tehnyt selväksi, että rauha saavutetaan, ja hän on avoimesti ihaillut Unkarin pääministeriä Orbánia siitä, että hän on pyrkinyt lopettamaan sodan.

Myöskään Itävallan presidentti Alexander Van der Bellen ei ole sanonut mitään, mutta liittovaltion uusi liittokansleri Karl Nehammer osallistui Trumpin onnitteluun.

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. The United States is an important strategic partner for Austria. We look forward to further expanding and strengthening our transatlantic relations to successfully address global challenges together. — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024

Myös Romanian presidentti Klaus Iohannis oli tyytyväinen Trumpin voittoon.

Congratulations, president-elect @realDonaldTrump, for your victory! #Romania is a strong and committed Strategic Ally of the US. Through our joint 🇷🇴 – 🇺🇸 efforts, we will bring peace and prosperity for both our countries and beyond, defending our common interests. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 6, 2024

Vaikka hän oli avoimesti kannattanut Kamala Harrisia, Norjan johtaja ryhtyi korjaamaan ristiriitoja. Monet liberaalit ja vasemmistolaiset eivät ehkä pidä Trumpista EU:ssa, mutta Euroopan pääkaupungeissa todennäköisesti pohditaan, miten Trumpin presidenttikauteen vastataan, varsinkin kun Yhdysvalloilla on uskomaton vaikutusvalta Eurooppaan, myös energiatoimitusten osalta.

Congratulations to @realDonaldTrump on his victory in the U.S. presidential election. The US is Norway’s most important partner and ally. I look forward to continuing to strengthen our relationship with the new Trump administration. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) November 6, 2024

Ohessa myös kokoelma muiden johtajien viestejä X:stä, muun muassa Espanjasta, Belgiasta, Virosta ja Alankomaista (tässä järjestyksessä), mukaan lukien Alankomaiden vapauspuolueen johtajan Geert Wildersin viestit. Myös Slovakian presidentti Peter Pellegrini esitti onnittelunsa.

Viimeinen viesti Venäjän entiseltä presidentiltä Dmitri Medvedeviltä saattaa osoittaa, kuinka vaikeaa rauhaa on saavuttaa Ukrainassa. Hän toteaa, että ”sotilaallinen erikoisoperaatio jatkuu, kunnes Venäjä saavuttaa kaikki tavoitteensa”.

Congratulations @realDonaldTrump on your victory and your election as 47th President of the US. We will work on our strategic bilateral relations and on a strong transatlantic partnership. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2024

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump Belgium looks forward to further strengthening the transatlantic bond. Strong alliances will be needed to address current global challenges and ensure our prosperity. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 6, 2024

Congratulations, @realDonaldTrump, on your impressive election victory. Estonia and the United States have always been the closest of allies. Looking forward to working with you to make the transatlantic relationship stronger and not let aggressors win. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) November 6, 2024

Congratulations to @realDonaldTrump on winning the presidential election. The United States is an important ally for the Netherlands, both bilaterally and in international contexts such as NATO. I look forward to our close cooperation on the shared interests between the USA and… — Dick Schoof (@MinPres) November 6, 2024

My congratulations to @realDonaldTrump. I wish you and the American people all the success.#Slovakia remains to be a strong and reliable Ally on #NATO’s tested Eastern Flank living up to our shared commitments. I sincerely wish for a continuation of our good cooperation.… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 6, 2024

Kamala is finished…

Let her keep cackling infectiously.

The objectives of the Special Military Operation remain unchanged and will be achieved. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 6, 2024

