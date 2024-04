Useita murhattu terrori-iskussa – terroristi ammuttiin kuoliaaksi

Lauantaina noin kello 16 paikallista aikaa mies hyökkäsi metsästysveitsellä Westfieldsin ostoskeskuksessa Bondi Junctionin alueella. Sosiaalisessa mediassa liikkuu useita videoita, joissa näkyy terroristin hyökkäys ja loukkaantuneita henkilöitä ostoskeskuksessa.

Australialaisäiti heitti viimeisenä maanpäällisenä tekonaan vauvansa sivullisen miehen syliin sen jälkeen, kun terroristi puukotti häntä ostoskeskuksessa. 38-vuotias Ash Good kuoli lauantaina vammoihinsa vuodettuaan kuiviin.

Hänen vauvaansa, 9-kuukautista Harrietia, oli puukotettu vatsaan ja lapsi kiidätettiin sairaalaan äidin nopean ajattelun ansiosta.

”Äitiä puukotettiin. Ja äiti tuli vauvan kanssa ja heitti lapsensa minua kohti, ja minä otin vauvan syliini”, mies kertoi tiedotusvälineille.

”Luulen, että vauva on kunnossa. Valitettavasti äidiltä alkoi tulla paljon verta suusta, kun minä ja eräs toinen nainen yritimme saada haavan verenvuotoa pysäytettyä.”

Vauva on tällä hetkellä sairaalassa kriittisessä tilassa.

