Uusi ohjeistus: Miehiltä on kysyttävä, ovatko he raskaana

Englannin kansallisen terveyspalvelun NHS:n uusien ohjeiden mukaan myös miehiltä pitäisi kysyä, ovatko he raskaana ennen röntgentutkimuksia. Tämä on aiheuttanut kohua ja keskustelua Britanniassa.

Suuntaviivojen syynä sanotaan olevan se, ettei syntymättömiä lapsia altisteta haitalliselle säteilylle. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun raskaana olevalle naiselle, joka väitti olevansa mies, tehtiin tietokonetomografia ilman, että häneltä kysyttiin raskaudesta.

Ohjeet, joiden tarkoituksena on olla tekemättä oletuksia jonkun ”sukupuoli-identiteetistä”, ovat kuitenkin saaneet osakseen kritiikkiä ja ärtymystä. The Telegraph -lehden mukaan jotkut miehet ovat olleet niin järkyttyneitä, että he ovat poistuneet potilaskäynneiltä, ja naiset ovat reagoineet tunteikkaasti hedelmällisyyttä koskeviin kysymyksiin.

Vanhempien on kerrottu myös ärsyyntyneen siitä, että heidän lapsiltaan on kysytty heidän ”pronominejaan”.

Eräs röntgenhoitaja ilmaisi huolensa siitä, että ohjeiden aiheuttama järkytys voi johtaa siihen, että potilaat jättävät tekemättä tärkeitä tutkimuksia.

Myös yleislääkäri Louise Irvine kyseenalaistaa säännöt.

”Kun otetaan huomioon, että kenenkään miessukupuolisen on mahdotonta tulla raskaaksi, ei ole mitään syytä kysyä miespuolisilta ihmisiltä, ovatko he raskaana”, hän sanoi Telegraphille.

