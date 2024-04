Vaihtoehtomedian lukijat eivät hylkää valtamedioita

Se osa Tanskan väestöstä, joka käyttää vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä, ei käännä selkäänsä perinteisille valtamedioille. Päinvastoin, he etsivät uutisia valtavirran sanomalehdistä enemmän kuin muu väestö. He eivät myöskään ole vähemmän koulutettuja kuin muut, ilmenee Århusin yliopiston uudesta tutkimuksesta.

”Tutkimus ei tue ajatusta, että vaihtoehtoisen median käyttäjät eristäytyvät niin sanottuihin ”suodatinkupliin”, joissa he eivät altistu valtamedian sisällölle”, sanoo tutkimuksen tekijä ja Århusin yliopiston mediatutkimuksen ja journalismin laitoksen tohtoriopiskelija Miriam Kroman Brems.

Hän huomauttaa, että tämä on linjassa sekä Saksassa että Ruotsissa tehtyjen vaihtoehtomedian käyttäjiä koskevien aiempien tutkimusten tulosten kanssa.

Tutkimus perustuu edustavaan otokseen Tanskan aikuisväestöstä, ja siinä tarkastellaan sekä vasemmistolaisen että oikeistolaisen vaihtoehtomedian käyttöä ja sen käyttäjiä.

”Tulokset viittaavat siihen, että sekä vasemmisto- että oikeistolaislähtöisen vaihtoehtomedian käyttäjät ovat myös ideologisesti enemmän vasemmalle tai oikealle kallellaan kuin muu väestö. Tutkimus ei kuitenkaan osoita, että käyttäjät omaksuisivat keskimäärin äärimmäisiä ideologisia kantoja”, Miriam Kroman Brems totesi lehdistötiedotteessa.

Tutkimus osoittaa, että vaihtoehtoisten tiedotusvälineiden käyttö on yleisempää miesten keskuudessa, iäkkäämmän väestön keskuudessa ja vähemmän etuoikeutetuissa osissa maata asuvat, jotka ovat maantieteellisesti kaukana vallan keskuksesta.

”Monia saattaa yllättää se, että tutkimuksen mukaan vaihtoehtomedian käytön ja koulutustason välillä ei ole selvää yhteyttä. ”Toisin sanoen vaihtoehtomedia näyttää vetoavan ihmisiin kaikilla koulutustasoilla”, sanoo Miriam Kroman Brems.

Tutkimus osoittaa myös, että vaihtoehtomedian käyttäjät ovat erittäin kiinnostuneita politiikasta.

”Tämä on mielenkiintoista, koska se on ominaisuus, jonka yleensä yhdistämme ihanteelliseen kansalaiseen.”

Tutkimus osoittaa, että vaihtoehtoisten uutislähteiden käyttäjät eivät sovi stereotypiaan ”ääriaineksista”, jotka eristäytyvät omiin ”suodatinkupliinsa”.

”Sanoisin, että Tanskan kontekstissa ei ole syytä liialliseen huoleen. Tulokset on ymmärrettävä Tanskan mediajärjestelmän erityisluonteen kannalta, sillä Tanskassa on yleisesti ottaen suuri luottamus uutismediaan, siellä on vahva julkisen palvelun perinne ja julkinen keskustelu jättää tilaa on myös niille näkemyksille, joita pidetään äärimmäisinä”, sanoo Miriam Kroman Brems.

Hän jatkaa:

”Voimme siis olettaa, että kuva saattaa näyttää erilaiselta muissa maissa, joissa esimerkiksi yleinen luottamus valtamediaan on heikompaa, joissa julkisen palvelun perinne ei ole yhtä vahva, ja joissa äärimmäiset näkemykset jätetään usein julkisen keskustelun ulkopuolelle.”

Lähde: Fria Tider