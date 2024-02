Venäjän presidentti syyttää Yhdysvaltoja Nord Streamin räjähdyksistä: ”Joku kiinnostunut ja kykenevä”

Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Yhdysvaltoja ja keskustiedustelupalvelua (CIA) Nord Stream -putkistojen räjähdyksistä, jotka katkaisivat tärkeän reitin Venäjän kaasun viennille Eurooppaan ja lisäsivät geopoliittisia jännitteitä.

Hän sanoi, että tällaisen räjähdyksen voi tehdä vain joku, joka on ”kiinnostunut” ja joka ”kykenee” toteuttamaan tällaisen hyökkäyksen.

Ex-Fox Newsin toimittajan Tucker Carlsonin haastattelussa Putin sanoi: ”En aio mennä yksityiskohtiin, mutta tällaisissa tapauksissa sanotaan aina: ’Etsikää joku, joka on kiinnostunut'”. Mutta tässä tapauksessa meidän ei pitäisi etsiä vain jotakuta, joka on kiinnostunut, vaan myös jotakuta, jolla on kykyjä.” Nord Stream -kaasuputkia vastaan hyökättiin Itämerellä syyskuussa 2022, mikä katkaisi tärkeän reitin Venäjän kaasun viennille Eurooppaan ja lisäsi geopoliittisia jännitteitä.

”Koska kiinnostuneita voi olla monia, mutta kaikki eivät kykene vajoamaan Itämeren pohjaan ja toteuttamaan tätä räjähdystä. Näiden kahden osatekijän pitäisi olla yhteydessä toisiinsa: kuka on kiinnostunut ja kuka kykenee tekemään sen”, hän sanoi, kuten Venäjän presidentin transkriptiossa siteerataan.

Kysyttäessä, miksi Saksa, jolle onnettomuus aiheutti valtavia taloudellisia seurauksia, ei reagoi siihen juurikaan, Venäjän presidentti sanoi, että Saksan nykyistä johtoa ohjaa ”kollektiivinen länsi sen omien kansallisten etujen sijasta”. Hän vihjasi myös, että Venäjä on valmis toimittamaan kaasua Eurooppaan Nord Stream 2 -kaasuputken kautta, mutta Saksa ei ole avannut sitä.

”Loppujen lopuksi kyse ei ole vain Nord Stream 1:stä, joka räjäytettiin, eikä Nord Stream 2:sta, joka vaurioitui, vaan yksi putki on turvallinen ja ehjä, ja sitä kautta voidaan toimittaa kaasua Eurooppaan, mutta Saksa ei avaa sitä. Olemme kyllä valmiita”, Putin sanoi.

Nord Stream AG ilmoitti 27. syyskuuta 2022 ”ennennäkemättömistä vaurioista”, jotka tapahtuivat Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkien kolmella linjalla. Ruotsalaiset seismologit rekisteröivät kaksi räjähdystä, jotka tapahtuivat 26. syyskuuta lähellä putkilinjan reittiä, TASS kertoi.

Erityisesti Venäjä on syyttänyt Yhdysvaltoja räjähdysten lavastamisesta, jota se on kuvannut ”terrori-iskuksi”. Yhdysvallat on kuitenkin kiistänyt osallisuutensa.

Maaliskuussa 2023 saksalaiset tiedotusvälineet väittivät, että Ukraina-myönteinen ryhmä olisi sabotoinut putkilinjoja Rostockin satamasta lähteneen aluksen avulla. Ukraina torjui väitteet siitä, että se olisi voinut tilata iskun, ja saksalaiset virkamiehet ilmaisivat varovaisuutta raportin suhteen, kertoi Al Jazeera.

Ruotsi ilmoitti hiljattain lopettaneensa tutkinnan, joka koski Venäjän Nord Stream -putkistoja rampauttaneita räjähdyksiä vuonna 2022.

Ruotsin viranomaiset, jotka ovat aiemmin sanoneet epäilevänsä tuntematonta valtiollista toimijaa vastuulliseksi, sanoivat lopettavansa tutkinnan varmistettuaan, että tapaus ei kuulu sen toimivaltaan, kuten Al Jazeera kertoi.

Lähde: ANI