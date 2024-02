Vihreät estävät turvapaikanhakijoiden maksukortin

Vihreät estävät liittopäivillä turvapaikanhakijoiden maksukorttia koskevien suunnitelmien toteuttamisen. He vaativat, että maahanmuuttajat, joilla ei ole passia, pääsevät helpommin lääkäriin.

Turvapaikanhakijoille suunnitellun käteiskortin käyttöönotto on vaakalaudalla. Vihreä eduskuntaryhmä on estänyt liittopäivillä koalitiohallituksen lakiesityksen, jonka tarkoituksena on säännellä korttien myöntämistä. Se vaatii lisäparannuksia, kertoo Bild-lehti.

Vihreät pitävät käteiskorttia syrjivänä ja vaativat, että kaikilla turvapaikanhakijoilla pitäisi olla rajoittamaton pääsy käteiseen. Käteiskortti rajoittaa maahanmuuttajien liikkumisvapautta. Vihreiden vaatimus pakolaisten rajoittamattomasta käteisen saatavuudesta sisältyy myös hallituskoalition sopimukseen.

Maksukortti vähentää maahanmuuttopainetta

Vihreät ovat asettaneet maksukortin hyväksymisen ehdoksi sen, että maahanmuuttajien rekisteröintivelvoitetta ilman passia tarkistetaan. Vihreät haluavat varmistaa, että he voivat käydä lääkärissä ilman karkotuksen pelkoa. Tähän asti lääkärissä käyntiä on seurannut ilmoitus viranomaisille, jonka jälkeen on olemassa karkotusriski.

SPD ja FDP haluavat rahakortin avulla vähentää rahansiirtoja ulkomaille ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Kun ensimmäiset piirit ottivat tällaisen kortin käyttöön omasta aloitteestaan, monet maahanmuuttajat siirtyivät muille alueille.

Vihreiden parlamenttiryhmän johtaja Irene Mihalic kiistää, että näiden kahden asian yhdistämisestä neuvotellaan. Hänen mielestään käteiskortti ei edellytä lakimuutosta liittovaltiotasolla. Marraskuun alussa liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset päättivät antaa turvapaikanhakijoille käteiskortin ostoksia varten käteisen sijaan.

